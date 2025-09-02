Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Creşterea economică puternică a Indiei nu reuşeşte să impresioneze investitorii în acţiuni

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 2 septembrie

Reuters: Creşterea economică puternică a Indiei nu reuşeşte să impresioneze investitorii în acţiuni

Creşterea economică impresionantă a Indiei nu se reflectă în câştigurile pieţelor de capital, pe măsură ce reducerea puterii de stabilire a preţurilor şi tarifele impuse de Statele Unite afectează profiturile companiilor, îndepărtând investitorii străini, scrie Reuters.

Produsul Intern Brut (PIB) al Indiei a crescut cu 7,8% în termeni reali în cel de-al doilea trimestru al anului, peste aşteptări. Totuşi, creşterea nominală, care reprezintă producţia exprimată în preţurile curente de piaţă, s-a diminuat la 8,8% de la 10,8% în precedentele trei luni, ceea ce indică o reducere a inflaţiei.

Tendinţa s-a observat şi în rezultatele companiilor. Creşterea veniturilor celor mai importante 3.000 de companii listate din India a coborât la un minim al ultimelor şapte trimestre, de 3,4% în dinamică anuală, în scădere de la 5,1% în precedentele trei luni şi 6,8% faţă de cel de-al doilea trimestru din 2023, potrivit datelor ICICI Bank Global Market Research, din Mumbai.

”Perspectivele fundamentale pentru profitabilitatea companiilor sunt slabe şi, cel puţin în următoarele câteva trimestre, vom menţine o expunere redusă pe piaţa indiană”, a spus Sat Duhra, manager de portofoliu la Janus Henderson Investors, adăugând că tarifele mai mari impuse de SUA sunt un obstacol pentru creştere pe care India nu şi-l poate permite în această perioadă.

”Creşterea mai slabă a creditării, creşterea mai modestă a PIB-ului nominal şi avertismentele privind deteriorarea calităţii activelor bancare îi vor face pe investitorii străini să rămână în expectativă”, a mai spus Duhra.

Analiştii punctează că dinamica profiturilor companiilor este strâns corelată cu evoluţia PIB-ului nominal. Or, încetinirea PIB-ului nominal se traduce prin venituri şi profituri corporative mai slabe, ceea ce poate face ca acţiunile să pară supraevaluate.

”Creşterea PIB-ului nominal pentru anul financiar curent este estimată la 8,5%-9%, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, excluzând perioada pandemiei de COVID-19, ceea ce poate menţine sub presiune profiturile companiilor şi pieţele de acţiuni”, a scris echipa de analiză a băncii de investiţii şi servicii financiare Jefferies, într-un raport publicat la finele săptămânii trecute.

Indicele de referinţă Nifty al Indiei a crescut cu aproximativ 4% de la începutul anului, cea mai slabă performanţă dintre ţările asiatice incluse în MSCI, după Thailanda şi Indonezia. Investitorii străini au vândut în total acţiuni indiene în valoare netă de 15 miliarde de dolari până acum, sumă ce include retrageri de patru miliarde de dolari în august, când preşedintele american Donald Trump a impus Indiei tarife de până la 50%.

”În opinia noastră, pieţele rămân relativ scumpe şi ne aşteptăm ca impactul tarifelor să ducă la noi reduceri ale estimărilor de câştiguri în următoarele una-două luni. În consecinţă, pe termen scurt adoptăm o abordare prudentă”, a spus Peeyush Mittal, manager de portofoliu la Matthews Asia.

Economiştii se aşteaptă că, dacă tarifele represive vor rămâne în vigoare timp de un an, vor duce la o scădere de 0,6-0,8 puncte procentuale a creşterii PIB-ului real. Însă impactul indirect - prin pierderi de locuri de muncă în sectoare precum textilele şi bijuteriile cu pietre preţioase, alături de amânarea planurilor de investiţii - poate avea un efect mult mai semnificativ, mai notează publicaţia menţionată.

Punct atractiv de intrare

Subperformanţa pieţelor indiene faţă de celelalte pieţe emergente a redus diferenţa de evaluare, potrivit unor administratori de fonduri, care se aşteaptă de asemenea ca măsurile interne, precum reducerile de taxe, să contribuie la îmbunătăţirea performanţei câştigurilor în sectoarele orientate către consumatori, potrivit Reuters.

”Mediul actual reprezintă un potenţial punct de intrare atractiv, având în vedere că reculul început la sfârşitul anului trecut a contribuit la temperarea unor evaluări exagerate - deşi acţiunile indiene încă se tranzacţionează aproape de media istorică pe termen lung”, a declarat Rita Tahilramani, director de investiţii în acţiuni asiatice la Aberdeen Investments.

În opinia sa, în ciuda tranzacţionării la evaluări premium, India oferă în continuare oportunităţi convingătoare în sectoare-cheie, de la bancar şi infrastructură până la consumul intern.

Administratorii de portofolii analizează, de asemenea, pe planurile de accelerare a reformelor economice, inclusiv o restructurare fiscală, pentru a stimula cheltuielile.

”În următoarele şase până la douăsprezece luni, o redresare mai puternică a consumului poate declanşa un cerc virtuos al investiţiilor private de capital şi al expansiunii creditului”, a declarat Hari Shyamsunder, senior portfolio manager instituţional pentru acţiuni din pieţele emergente indiene la Franklin Templeton”, conform Reuters.

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

