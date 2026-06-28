Reuters: Deficitul comercial al SUA a atins cel mai ridicat nivel din 14 luni

Deficitul comercial al Statelor Unite pentru bunuri a crescut puternic în luna mai, ajungând la 105,8 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, depăşind semnificativ estimarea economiştilor de aproximativ 85 de miliarde de dolari, conform datelor publicate de Departamentul Comerţului, citate de Reuters.

Deficitul s-a majorat cu 27,4% faţă de luna precedentă, potrivit aceleiaşi surse. Importurile de bunuri au crescut cu 3,6%, până la 313,4 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, cele mai mari avansuri înregistrându-se la automobile, cu 6,3%, şi la bunurile de consum, cu 5,7%, conform aceleiaşi surse. Importurile de produse industriale, inclusiv petrol, au crescut cu 4,8%, iar cele de echipamente de capital au avansat cu 0,4%, aflându-se cu aproape 42% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul investiţiilor masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială, potrivit Reuters.

Exporturile americane de bunuri au scăzut cu 5,4%, până la 207,7 miliarde de dolari, declinele cele mai accentuate înregistrându-se la bunurile de consum, cu 9,2%, produsele industriale, cu 7%, şi echipamentele de capital, cu 5%, singurele categorii cu evoluţie pozitivă fiind produsele alimentare şi băuturile, cu 3,9%, şi autovehiculele, cu 0,5%, conform aceleiaşi surse.

Economiştii apreciază că majorarea importurilor reflectă comenzile plasate în avans de companii în perioada în care războiul dintre SUA şi Iran a afectat transportul prin Strâmtoarea Ormuz şi a împins în sus preţurile petrolului, îngrăşămintelor şi altor materii prime, potrivit Reuters. Deşi acordul preliminar de pace dintre Washington şi Teheran a dus la reluarea traficului maritim şi la scăderea preţului petrolului, cererea pentru echipamente destinate investiţiilor în inteligenţa artificială continuă să menţină importurile la un nivel ridicat, conform aceleiaşi surse.

Mai mulţi economişti avertizează că deficitul comercial ar putea reduce ritmul de creştere al economiei americane în trimestrul al doilea: Morgan Stanley şi-a redus estimarea pentru creşterea anualizată a PIB de la 2,5% la 2,1%, iar Goldman Sachs şi-a revizuit prognoza la 2,2%, potrivit Reuters. O parte din bunurile importate a fost direcţionată către stocurile companiilor, ceea ce ar putea limita impactul negativ asupra PIB, stocurile angrosiştilor crescând cu 0,3% în mai, iar cele ale comercianţilor cu amănuntul cu 0,6%, conform aceleiaşi surse.