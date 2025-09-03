Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Donald Trump va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din Colorado în Alabama

M.P.
Internaţional / 3 septembrie, 08:15

Reuters: Donald Trump va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din Colorado în Alabama

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din statul Colorado în statul Alabama, menţionând sprijinul puternic al statului sudic pentru el şi criticând practicile de vot din Colorado, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Măsura este menită să aducă avantaje unui stat care l-a susţinut în mod copleşitor pe Trump în cele trei candidaturi republicane ale sale la preşedinţie, în detrimentul unui stat care s-a opus acestor demersuri electorale.

„Iubim Alabama. L-am câştigat cu doar circa 47 de puncte. Nu cred că acest lucru mi-a influenţat decizia”, a declarat Trump reporterilor şi congresmenilor adunaţi marţi în Biroul Oval, după o săptămână în care locatarul Casei Albe nu mai apăruse în public.

Decizia lui anulează o măsură luată sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden, care alesese Colorado Springs ca sediu permanent pentru cel mai nou comandament militar de luptă al SUA.

Oficialii din domeniul apărării au estimat anterior că mutarea sediului, care a devenit pe deplin operaţional în decembrie 2023, ar putea costa sute de milioane de dolari şi ar putea dura între trei şi patru ani.

Comandamentul Spaţial, înfiinţat în 2019 în prima administraţie Trump, se ocupă de operaţiunile militare din afara atmosferei terestre şi de apărarea sateliţilor americani împotriva potenţialelor ameninţări. Potrivit înregistrărilor Congresului, aproximativ 1.700 de persoane lucrează la Comandamentul Spaţial.

Trump a făcut adesea legătura între deciziile de finanţare federală şi politică. Preşedintele a blocat anterior o iniţiativă de a muta sediul FBI în Maryland, numindu-l un „stat liberal”, şi a sugerat legarea ajutorului în caz de dezastre din California de deciziile politice ale statului.

„Problema pe care o am cu Colorado, una dintre marile probleme, este că ei votează prin corespondenţă. Au trecut la votul exclusiv prin corespondenţă, aşa că au automat alegeri fraudate”, a spus Trump.

Cetăţenii pot vota în persoană sau prin poştă în Colorado.

Toţi liderii Congresului din Colorado au afirmat într-o declaraţie comună: „Mutarea Comandamentului Spaţial ne face să regresăm cu ani în ceea ce priveşte aparatul nostru de apărare spaţială, risipeşte miliarde de dolari din banii contribuabililor şi oferă un avantaj ameninţărilor convergente din partea Chinei, Rusiei, Iranului şi Coreei de Nord”. Patru dintre reprezentanţii statului Colorado sunt republicani.

Huntsville, unde este sediul Centrului Spaţial Marshall al NASA şi este un important centru pentru contractori din domeniul apărării, precum L3Harris şi Lockheed Martin, a făcut lobby mult timp pentru sediul Comandamentului Spaţial.

Deciziile privind bazele militare au fost folosite de mult timp ca arme politice la Washington, legislatorii tratând instalaţiile de apărare şi achiziţiile de echipamente ca monede de schimb.

În 2021, cu o săptămână înainte de sfârşitul primului mandat al lui Trump, Forţele Aeriene au anunţat că Redstone Arsenal din Huntsville, Alabama, este locaţia preferată pentru sediul permanent al Comandamentului Spaţial, în aşteptarea unei evaluări de mediu. Dar, deşi Forţele Aeriene au finalizat evaluarea în 2022, nu au luat o decizie finală cu privire la sediul Comandamentului Spaţial.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală, braţul nepartizan de supervizare al Congresului, a publicat un raport în 2022 în care afirma că a identificat „deficienţe semnificative” în procesul de selecţie al Forţelor Aeriene pentru sediul Comandamentului Spaţial.

Un raport din aprilie 2025 al inspectorului general al Pentagonului „a recunoscut riscurile inerente mutării sediului central din locaţia provizorie” în Huntsville, dar a afirmat că acestea sunt compensate de un avantaj estimat la 426 de milioane de dolari pe care Huntsville îl are datorită costurilor mai mici cu personalul şi construcţiile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb