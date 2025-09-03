Reuters: Donald Trump va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din Colorado în Alabama

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din statul Colorado în statul Alabama, menţionând sprijinul puternic al statului sudic pentru el şi criticând practicile de vot din Colorado, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Măsura este menită să aducă avantaje unui stat care l-a susţinut în mod copleşitor pe Trump în cele trei candidaturi republicane ale sale la preşedinţie, în detrimentul unui stat care s-a opus acestor demersuri electorale.

„Iubim Alabama. L-am câştigat cu doar circa 47 de puncte. Nu cred că acest lucru mi-a influenţat decizia”, a declarat Trump reporterilor şi congresmenilor adunaţi marţi în Biroul Oval, după o săptămână în care locatarul Casei Albe nu mai apăruse în public.

Decizia lui anulează o măsură luată sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden, care alesese Colorado Springs ca sediu permanent pentru cel mai nou comandament militar de luptă al SUA.

Oficialii din domeniul apărării au estimat anterior că mutarea sediului, care a devenit pe deplin operaţional în decembrie 2023, ar putea costa sute de milioane de dolari şi ar putea dura între trei şi patru ani.

Comandamentul Spaţial, înfiinţat în 2019 în prima administraţie Trump, se ocupă de operaţiunile militare din afara atmosferei terestre şi de apărarea sateliţilor americani împotriva potenţialelor ameninţări. Potrivit înregistrărilor Congresului, aproximativ 1.700 de persoane lucrează la Comandamentul Spaţial.

Trump a făcut adesea legătura între deciziile de finanţare federală şi politică. Preşedintele a blocat anterior o iniţiativă de a muta sediul FBI în Maryland, numindu-l un „stat liberal”, şi a sugerat legarea ajutorului în caz de dezastre din California de deciziile politice ale statului.

„Problema pe care o am cu Colorado, una dintre marile probleme, este că ei votează prin corespondenţă. Au trecut la votul exclusiv prin corespondenţă, aşa că au automat alegeri fraudate”, a spus Trump.

Cetăţenii pot vota în persoană sau prin poştă în Colorado.

Toţi liderii Congresului din Colorado au afirmat într-o declaraţie comună: „Mutarea Comandamentului Spaţial ne face să regresăm cu ani în ceea ce priveşte aparatul nostru de apărare spaţială, risipeşte miliarde de dolari din banii contribuabililor şi oferă un avantaj ameninţărilor convergente din partea Chinei, Rusiei, Iranului şi Coreei de Nord”. Patru dintre reprezentanţii statului Colorado sunt republicani.

Huntsville, unde este sediul Centrului Spaţial Marshall al NASA şi este un important centru pentru contractori din domeniul apărării, precum L3Harris şi Lockheed Martin, a făcut lobby mult timp pentru sediul Comandamentului Spaţial.

Deciziile privind bazele militare au fost folosite de mult timp ca arme politice la Washington, legislatorii tratând instalaţiile de apărare şi achiziţiile de echipamente ca monede de schimb.

În 2021, cu o săptămână înainte de sfârşitul primului mandat al lui Trump, Forţele Aeriene au anunţat că Redstone Arsenal din Huntsville, Alabama, este locaţia preferată pentru sediul permanent al Comandamentului Spaţial, în aşteptarea unei evaluări de mediu. Dar, deşi Forţele Aeriene au finalizat evaluarea în 2022, nu au luat o decizie finală cu privire la sediul Comandamentului Spaţial.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală, braţul nepartizan de supervizare al Congresului, a publicat un raport în 2022 în care afirma că a identificat „deficienţe semnificative” în procesul de selecţie al Forţelor Aeriene pentru sediul Comandamentului Spaţial.

Un raport din aprilie 2025 al inspectorului general al Pentagonului „a recunoscut riscurile inerente mutării sediului central din locaţia provizorie” în Huntsville, dar a afirmat că acestea sunt compensate de un avantaj estimat la 426 de milioane de dolari pe care Huntsville îl are datorită costurilor mai mici cu personalul şi construcţiile.