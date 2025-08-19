Reuters: Eli Lilly va majora preţul în Marea Britanie al medicamentului pentru slăbit Mounjaro cu 170%

Eli Lilly (LLY.N) va majora în Marea Britanie preţul de listă al tratamentului său pentru slăbit Mounjaro cu până la 170%, a anunţat compania joi, pe fondul presiunilor exercitate de Casa Albă asupra producătorilor de medicamente de a creşte preţurile în Europa pentru a permite reduceri în Statele Unite, transmite Reuters, de la care precizăm următoarele.

Noul tarif, care se aplică şi pentru medicamentul destinat diabetului de tip 2, cu acelaşi nume, intră în vigoare din septembrie. Preţul pentru o lună de tratament la doza maximă va creşte de la 122 de lire sterline la 330 de lire, a precizat Lilly.

Preţul mai ridicat îi va afecta pe cei care plătesc Mounjaro din fonduri proprii, dar nu şi pe cei care primesc medicamentul prin sistemul public britanic de sănătate (NHS), unde există un acord separat, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Producătorul american a declarat că, la lansarea Mounjaro în Marea Britanie, a stabilit un preţ de listă „semnificativ mai mic” decât în celelalte trei pieţe europene, pentru a preveni întârzierile în disponibilitatea prin NHS.

„Acum aliniem preţul de listă într-un mod mai consecvent”, a spus Lilly.

Această mişcare reflectă modul în care industria farmaceutică se adaptează la schimbările de politică din SUA - de departe cea mai profitabilă piaţă pentru companii - unde preşedintele Donald Trump face presiuni pentru preţuri interne mai mici şi încurajează scumpirile în străinătate.

Săptămâna trecută, directorul general al Eli Lilly, David Ricks, a declarat într-o conferinţă cu investitorii că, pe termen lung, paritatea între preţurile medicamentelor din SUA şi Europa este dezirabilă, dar a avertizat că guvernele europene „nu sunt dispuse să plătească mai mult pentru medicamente”.

Statele Unite plătesc mai mult pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă decât orice altă ţară, adesea de aproape trei ori mai mult decât alte naţiuni dezvoltate. Trump spune că vrea să reducă acest decalaj pentru a opri faptul că americanii sunt „jefuiţi”.

Reuters a relatat săptămâna trecută că administraţia Trump a discutat cu producătorii de medicamente despre modalităţi de a uniformiza preţurile.

Preţul de listă este stabilit de producător înainte de orice reduceri sau discounturi.

Lilly a precizat că lucrează cu furnizori privaţi de servicii medicale din Marea Britanie, cum ar fi farmaciile online, care îşi pot stabili propriile preţuri, pentru a asigura accesul continuu la medicamente.

Lilly a lansat Mounjaro în Marea Britanie în februarie anul trecut, în timp ce tratamentul concurent Wegovy al companiei Novo Nordisk este disponibil în ţară din septembrie 2023.