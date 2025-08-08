Reuters: FBI îl concediază pe fostul director interimar şi alţi agenţi, în cel mai recent val de epurări

FBI concediază un nou grup de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit nemulţumirea preşedintelui Donald Trump, au declarat joi patru persoane la curent cu situaţia, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Driscoll, care a condus temporar Biroul la începutul acestui an, înainte ca actualul director FBI, Kash Patel, să fie confirmat de Senat, a fost considerat de unii colegi un erou după ce a încercat să-i protejeze pe aceştia de a fi vizaţi pentru rolul lor în investigarea persoanelor care au luat cu asalt Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021, într-o tentativă eşuată de a răsturna înfrângerea electorală a lui Trump.

Fostul procuror general adjunct interimar al Departamentului Justiţiei, Emil Bove, acum judecător la o curte de apel, i-a acuzat pe Driscoll şi pe fostul director adjunct interimar al FBI, Robert Kissane, de nesubordonare, după ce aceştia au încercat să împiedice eforturile sale de a întocmi o listă cu numele tuturor acelor persoane.

Driscoll, poreclit „The Drizz”, le-a transmis colegilor săi, într-un mesaj de rămas-bun joi, că nu i s-a oferit nicio explicaţie pentru îndepărtarea sa din funcţie.

„Aseară am fost informat că mâine va fi ultima mea zi în FBI. Înţeleg că aveţi multe întrebări cu privire la motiv, pentru care momentan nu am răspunsuri. Nu a fost prezentată nicio cauză”, a scris el, potrivit unei copii văzute de Reuters. „Vă rog să ştiţi că a fost onoarea vieţii mele să lucrez alături de fiecare dintre voi.”

FBI a notificat, de asemenea, cel puţin alţi trei agenţi că vor fi concediaţi până vineri, inclusiv pe Steve Jensen, director adjunct responsabil de biroul din Washington, pe Spencer Evans, fost agent special din Las Vegas, şi pe Walter Giardina, un agent din biroul din Washington vizat recent de senatorul republican Charles Grassley pentru implicarea sa în mai multe cazuri legate de Trump, au spus sursele.

Jensen, într-un mesaj adresat personalului său, a declarat că a primit o notificare similară privind încetarea activităţii sale, de vineri. „Nu vă abateţi niciodată de la hotărârea voastră de a răspunde chemării de a proteja poporul american şi de a apăra Constituţia”, a scris el, potrivit unei copii văzute de Reuters.

FBI a refuzat să comenteze.

Aceste acţiuni fac parte dintr-o serie de concedieri începute încă din prima zi a mandatului lui Trump, vizând inclusiv persoane care au lucrat la cazuri legate de 6 ianuarie sau la cele două rechizitorii formulate de fostul procuror special Jack Smith împotriva lui Trump - unul pentru păstrarea de documente clasificate, altul pentru eforturile de a răsturna rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2020.

În cele mai multe cazuri, angajaţilor nu li s-au oferit explicaţii pentru demitere. Mulţi dintre aceştia au iniţiat acţiuni în instanţă, care sunt încă în curs de soluţionare.

Într-o declaraţie, Asociaţia Agenţilor FBI s-a declarat „profund îngrijorată” de informaţiile conform cărora agenţii vor fi „concediaţi sumar, fără o procedură echitabilă, pentru că şi-au făcut datoria”.

„Există un proces de evaluare atunci când se iau măsuri disciplinare împotriva agenţilor. Procesul a fost instituit pentru ca FBI să rămână independent şi apolitic. Conducerea FBI s-a angajat - atât public, cât şi direct faţă de FBIAA - că va respecta acest proces. Îi îndemnăm să-şi respecte angajamentul şi să respecte legea”, a adăugat organizaţia.