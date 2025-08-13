Reuters: Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, arestată pentru corupţie

Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată după ce, marţi seară, un tribunal a emis un mandat de arestare împotriva ei în urma unor acuzaţii de corupţie pe care le neagă, a anunţat procurorul special care conduce o anchetă de amploare, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Kim este singura fostă primă-doamnă sud-coreeană arestată vreodată, alăturându-se soţului ei, fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, care se află deja în detenţie şi este judecat după destituirea sa, în aprilie, în urma unei încercări eşuate de a impune legea marţială în decembrie.

Marţi, îmbrăcată într-un costum negru, Kim s-a înclinat la sosirea la tribunal, dar nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor şi nu a făcut nicio declaraţie. După audiere, ea a fost dusă la un centru de detenţie din Seul, în aşteptarea deciziei, conform practicii obişnuite.

Instanţa a emis mandatul de arestare, a anunţat pe scurt procurorul special numit la începutul lunii iunie. Biroul procurorului nu a oferit alte detalii.

Acuzaţiile împotriva ei, care pot fi pedepsite cu ani de închisoare, includ fraudă bursieră, luare de mită şi trafic de influenţă ilegal, fapte în care ar fi implicaţi oameni de afaceri, lideri religioşi şi un intermediar politic influent.

Kim este acuzată că a încălcat legea într-un caz în care a purtat un colier de lux Van Cleef, estimat la peste 60 de milioane de won (aprox. 43.000 USD), în timp ce participa la un summit NATO împreună cu soţul ei, în 2022. Potrivit acuzaţiei, bijuteria nu a fost trecută în declaraţia financiară a cuplului, aşa cum prevede legea.

Ea este, de asemenea, acuzată că a primit două genţi Chanel în valoare totală de 20 de milioane de won şi un colier cu diamante de la un grup religios, ca mită, în schimbul exercitării de influenţă favorabilă intereselor comerciale ale acestuia.

Procurorii au cerut arestarea lui Kim invocând riscul de distrugere a probelor şi de obstrucţionare a anchetei, a declarat purtătorul de cuvânt al echipei procurorului special, după audierea de marţi. Instanţa a acceptat argumentul privind riscul distrugerii probelor, a relatat agenţia Yonhap.

Purtătorul de cuvânt, Oh Jeong-hee, a spus că Kim le-a declarat procurorilor că pandantivul purtat era o replică, cumpărată în Hong Kong acum 20 de ani. Totuşi, procurorii susţin că bijuteria era autentică şi că i-a fost oferită de o companie de construcţii din Coreea pentru a o purta la summit, a precizat Oh.

Avocaţii lui Kim nu au comentat imediat marţi, dar anterior au negat acuzaţiile şi au catalogat drept speculaţii nefondate relatările din presă privind unele dintre cadourile pe care le-ar fi primit.

Yoon este judecat pentru insurecţie, o acuzaţie care i-ar putea aduce închisoare pe viaţă sau chiar pedeapsa cu moartea. Fostul preşedinte, care mai este acuzat şi de abuz de putere, neagă orice abatere şi a refuzat să participe la audieri sau să fie interogat de procurori.