Reuters: Fostul preşedinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, împuşcat mortal la Liov

Fostul preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a fost împuşcat mortal sâmbătă, în oraşul Liov, iar autorităţile au declanşat o amplă operaţiune de căutare a atacatorului, transmite Reuters, de la care reluăm următoarele.

Biroul procurorului general a anunţat că un bărbat înarmat a tras mai multe focuri de armă asupra lui Parubî, ucigându-l pe loc. Atacatorul a fugit, iar poliţia a lansat o vânătoare pentru prinderea acestuia.

Parubî, în vârstă de 54 de ani, era deputat în parlament, a fost preşedinte al Radei între aprilie 2016 şi august 2019 şi a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau legături mai strânse cu Uniunea Europeană.

El a ocupat şi funcţia de secretar al Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei între februarie şi august 2014, o perioadă marcată de izbucnirea luptelor în estul Ucrainei şi anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia.

Oficialii nu au oferit deocamdată nicio indicaţie dacă asasinatul are vreo legătură directă cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klîmenko, şi procurorul general, Ruslan Kravcenko, tocmai au raportat primele circumstanţe cunoscute ale unei crime îngrozitoare la Liov. Andrii Parubî a fost ucis”, a scris pe X preşedintele Volodimir Zelenski.

El a transmis condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Parubî şi a adăugat: „Toate forţele şi mijloacele necesare sunt implicate în anchetă şi în căutarea criminalului.”

Poliţia naţională a precizat că împuşcăturile din Liov au fost raportate în jurul prânzului (09:00 GMT). Primarul oraşului Liov, Andrii Sadovîi, a declarat că identificarea ucigaşului şi stabilirea circumstanţelor atacului reprezintă o prioritate absolută.

„Aceasta este o problemă de securitate într-o ţară aflată în război, unde, după cum vedem, nu există locuri complet sigure”, a scris el pe Telegram.