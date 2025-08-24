Reuters: Guvernatorul din Kursk afirmă că atacurile ucrainene ameninţă securitatea nucleară

Atacurile ucrainene asupra centralei nucleare din Kursk constituie o ameninţare la adresa securităţii nucleare, a declarat, duminică, guvernatorul regional interimar, Alexander Kinstein, informează Reuters.

„Acestea constituie o ameninţare la adresa securităţii nucleare şi o încălcare a tuturor convenţiilor internaţionale”, a scris el pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un atac cu drone, duminică, asupra centralei nucleare din Kursk a avariat un transformator auxiliar şi a dus la o reducere cu 50% a capacităţii de funcţionare a unităţii trei a centralei, a indicat serviciul de presă al centralei, potrivit sursei citate.