Reuters: India este angajată să îmbunătăţească relaţiile cu China, îi spune Modi lui Xi

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că New Delhi este angajată să îmbunătăţească relaţiile cu China, într-o întâlnire importantă cu preşedintele Xi Jinping duminică, în care cei doi lideri au discutat despre necesitatea extinderii legăturilor comerciale şi de investiţii pe fondul tarifelor impuse de SUA, potrivit Reuters, de la care reluăm următoarele.

Modi se află în China pentru prima dată după şapte ani, pentru a participa la reuniunea de două zile a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), alături de preşedintele rus Vladimir Putin şi alţi lideri din Asia Centrală, de Sud şi de Sud-Est, precum şi din Orientul Mijlociu - o demonstraţie de solidaritate a Sudului Global.

Întâlnirea are loc la câteva zile după ce Washingtonul a impus tarife de 50% asupra bunurilor indiene ca răspuns la achiziţiile de petrol rusesc făcute de New Delhi - o mişcare care, potrivit analiştilor, i-a împins pe Modi şi Xi să se alinieze împotriva presiunilor occidentale.

Modi a spus că India şi China urmăresc autonomia strategică, iar relaţiile lor nu ar trebui privite prin prisma unei terţe ţări, potrivit unei comunicări a Ministerului indian de Externe.

El a subliniat necesitatea reducerii deficitului comercial al Indiei cu China şi extinderea cooperării pe probleme regionale şi globale, inclusiv în privinţa terorismului şi a practicilor comerciale echitabile.

„Suntem angajaţi să progresăm în relaţiile noastre pe baza respectului reciproc, a încrederii şi a sensibilităţilor comune”, i-a spus Modi lui Xi în cadrul întâlnirii din marja summitului, potrivit unui videoclip publicat pe contul său oficial de X.

La o recepţie pentru summit, Xi le-a transmis liderilor că SCO are acum „responsabilităţi sporite” pentru protejarea păcii şi stabilităţii regionale şi pentru sprijinirea dezvoltării statelor membre, a relatat agenţia chineză Xinhua.

Modi a declarat că a fost creată o atmosferă de „pace şi stabilitate” la frontiera disputată din Himalaya, locul unde, după confruntările sângeroase din 2020, a avut loc o blocadă militară prelungită, ceea ce a îngheţat cea mai mare parte a cooperării dintre cei doi rivali nucleari.

El a adăugat că a fost încheiat un acord privind gestionarea frontierei, fără a oferi detalii. Cei doi vecini împart o frontieră de 3.800 km (2.400 mile), slab delimitată şi disputată încă din anii 1950.

„Nu trebuie să lăsăm problema de frontieră să definească relaţia generală China-India”, a spus Xi, citat de Xinhua.

Xi a adăugat că relaţiile bilaterale pot fi „stabile şi de anvergură” dacă ambele părţi aleg să se privească drept parteneri, nu rivali.

Liderii au avut o întâlnire de „străpungere” în Rusia anul trecut, după ce au ajuns la un acord privind patrulele de frontieră, ceea ce a dus la o dezgheţare timidă a relaţiilor - accelerată în ultimele săptămâni, pe măsură ce New Delhi caută să se protejeze de noile ameninţări tarifare din partea Washingtonului.

Modi a anunţat că zborurile directe dintre cele două ţări, suspendate din 2020, vor fi reluate, fără a da însă un calendar precis.

