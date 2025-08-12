Reuters: Instanţa respinge desecretizarea documentelor despre Maxwell

Un judecător american a decis luni ca documentele marelui juriu din procesul de trafic sexual al lui Ghislaine Maxwell - partenera regretatului finanţator Jeffrey Epstein - să rămână secrete, scriind că publicarea lor nu ar răspunde întrebărilor persistente despre caz, în ciuda faptului că Departamentul de Justiţie le-a prezentat drept chestiuni de interes public major, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

Preşedintele Donald Trump, încercând să domolească nemulţumirea bazei sale conservatoare faţă de modul în care administraţia sa a gestionat cazul, i-a cerut luna trecută procurorului general Pam Bondi să solicite în instanţă aprobarea pentru publicarea materialelor marelui juriu din cazurile lui Epstein şi Maxwell.

În decizia sa de respingere a cererii Departamentului de Justiţie în ceea ce priveşte cazul Maxwell, judecătorul federal Paul Engelmayer, din Manhattan, a scris că afirmaţia guvernului potrivit căreia materialele ar dezvălui informaţii noi semnificative este „demonstrabil falsă”.

„Un membru al publicului, înţelegând că materialele marelui juriu din cazul Maxwell nu contribuie cu nimic la cunoaşterea publică, ar putea concluziona că moţiunea guvernului de desecretizare a fost îndreptată nu spre "transparenţă', ci spre deturnare - nu spre dezvăluire completă, ci spre iluzia acesteia”, a scris judecătorul.

Un alt judecător federal din Manhattan, Richard Berman, analizează cererea Departamentului de Justiţie de a desecretiza documentele marelui juriu din cazul Epstein. Berman nu s-a pronunţat încă.

Maxwell execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare după condamnarea sa din 2021 pentru acuzaţii de trafic sexual. Epstein a murit prin sinucidere în 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. El pledase nevinovat.

Nici Departamentul de Justiţie, nici Casa Albă şi nici un avocat al lui Maxwell nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Epstein socializa cu persoane bogate şi influente. Moartea sa în închisoare a stârnit teorii ale conspiraţiei potrivit cărora alte persoane importante ar fi fost implicate în presupusele sale infracţiuni şi că ar fi fost ucis. Medicul legist-şef al oraşului New York a stabilit că moartea lui Epstein a fost sinucidere prin spânzurare.

Trump, republican, a promis că va face publice documentele legate de Epstein dacă va fi reales şi a acuzat democraţii că ascund adevărul. Însă, în iulie, Departamentul de Justiţie a refuzat să publice materiale suplimentare din ancheta sa şi a spus că o aşa-numită listă de clienţi ai lui Epstein nu există, stârnind furia susţinătorilor lui Trump.

Cerererea Departamentului de Justiţie de a desecretiza documentele marelui juriu a venit în contextul în care administraţia Trump încerca să limiteze consecinţele politice. Într-un document depus la instanţă pe 18 iulie, Departamentul de Justiţie a scris că „transparenţa faţă de publicul american este de importanţă maximă pentru această administraţie.”

În decizia sa, Engelmayer a scris că procedurile marelui juriu Maxwell, care au constat în mărturia a doi agenţi de aplicare a legii, nu conţin informaţii notabile care să nu fi fost deja făcute publice la procesul de o lună al lui Maxwell, în urmă cu patru ani.

„Materialele nu identifică nicio persoană, în afară de Epstein şi Maxwell, ca având contact sexual cu un minor. Nu discută şi nu identifică niciun client al lui Epstein sau al lui Maxwell”, a scris judecătorul, numit de preşedintele democrat Barack Obama. „Nu dezvăluie surse noi ale averii lor. Nu explorează circumstanţele morţii lui Epstein.”

Engelmayer a scris că, deşi o mare parte din materialele marelui juriu au fost ulterior făcute publice la procesul lui Maxwell, există totuşi un „interes sistemic” în menţinerea secretului marelui juriu.

Marile jurii funcţionează cu uşile închise pentru a preveni interferenţa în investigaţiile penale şi pentru a proteja reputaţia persoanelor neînvinovăţite.

Luna trecută, un judecător din Florida a respins cererea administraţiei de a desecretiza documentele marelui juriu din investigaţiile federale de acolo asupra lui Epstein din 2005 şi 2007. Epstein a executat o pedeapsă de 13 luni după ce a pledat vinovat, în 2008, la o acuzaţie de prostituţie la nivel de stat, ca parte a unui acord considerat acum mult prea indulgent.