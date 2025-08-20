Reuters: Irak a semnat un acord cu Chevron pentru proiecte de explorare petrolieră

Irak a semnat un acord de principiu cu compania americană Chevron pentru proiectul Nassiriya, care cuprinde patru blocuri de explorare, precum şi dezvoltarea altor câmpuri petroliere deja productive, a declarat marţi premierul ţării, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

În ultimii doi ani, Irakul a încheiat acorduri şi cu alte mari companii petroliere, inversând o perioadă lungă în care acestea s-au retras din ţară. Îmbunătăţirea condiţiilor contractuale a atras companii precum TotalEnergies din Franţa şi gigantul britanic BP, care au semnat noi înţelegeri, cu investiţii totale de peste 50 de miliarde de dolari.

„Avem încredere că Chevron, cu experienţa sa dovedită şi expertiza în dezvoltarea cu succes a proiectelor de petrol şi gaze, dispune de resursele, experienţa şi tehnologia necesare pentru a sprijini Irakul în valorificarea de noi resurse energetice”, a declarat Frank Mount, vicepreşedinte pentru dezvoltare corporativă la Chevron, într-un comunicat.

În 2021, Irakul a autorizat Compania Naţională de Petrol (NOC) să negocieze cu Chevron dezvoltarea câmpurilor petroliere din Nassiriya, situate în provincia Dhi Qar, în sudul ţării.

Ministerul a precizat atunci că planul pentru provincie include realizarea unui grup de proiecte majore în domeniile petrolului, gazelor şi injecţiei de apă, cu o capacitate iniţială vizată de 600.000 de barili de ţiţei pe zi în termen de şapte ani de la începerea lucrărilor.

Premierul Mohammed Shia al-Sudani a declarat că guvernul a adoptat o nouă abordare în relaţia cu marile companii petroliere internaţionale şi investiţiile acestora în Irak, în special cu cele americane, a transmis biroul său.