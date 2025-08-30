Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Liderul nord-coreean Kim Jong-un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia

M.P.
Internaţional / 30 august, 10:19

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, a relatat sâmbătă presa de stat, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor lor, transmite Reuters, de la care relatăm următoarele.

Vineri, Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri KCNA.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, potrivit KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, citat de agenţia de stat.

Ţara vă va „oferi o viaţă frumoasă în patria apărată cu preţul vieţii martirilor”, a adăugat el.

Întâlnirea a fost cel mai recent eveniment de omagiere a trupelor care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la graniţa cu Ucraina, după ce Kim şi preşedintele rus Vladimir Putin au recunoscut în aprilie desfăşurarea trupelor nord-coreene, după luni de tăcere.

Kim urmează să stea alături de Putin în China, săptămâna viitoare, la o paradă militară ce marchează capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Va fi a treia lor întâlnire în doi ani, în contextul în care cei doi lideri au consolidat spectaculos o alianţă militară.

Cele două ţări nu au dezvăluit public amploarea desfăşurării sau pierderile suferite de trupele nord-coreene. Potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi dintr-un contingent de 15.000. Estimările serviciilor de informaţii occidentale indică însă peste 6.000 de victime.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb