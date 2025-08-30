Reuters: Liderul nord-coreean Kim Jong-un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, a relatat sâmbătă presa de stat, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor lor, transmite Reuters, de la care relatăm următoarele.

Vineri, Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri KCNA.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, potrivit KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, citat de agenţia de stat.

Ţara vă va „oferi o viaţă frumoasă în patria apărată cu preţul vieţii martirilor”, a adăugat el.

Întâlnirea a fost cel mai recent eveniment de omagiere a trupelor care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la graniţa cu Ucraina, după ce Kim şi preşedintele rus Vladimir Putin au recunoscut în aprilie desfăşurarea trupelor nord-coreene, după luni de tăcere.

Kim urmează să stea alături de Putin în China, săptămâna viitoare, la o paradă militară ce marchează capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Va fi a treia lor întâlnire în doi ani, în contextul în care cei doi lideri au consolidat spectaculos o alianţă militară.

Cele două ţări nu au dezvăluit public amploarea desfăşurării sau pierderile suferite de trupele nord-coreene. Potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi dintr-un contingent de 15.000. Estimările serviciilor de informaţii occidentale indică însă peste 6.000 de victime.