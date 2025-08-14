Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Liderul opoziţiei din Ungaria acuză Rusia de interferenţă în politica ţării

M.P.
Internaţional / 14 august, 18:28

Reuters: Liderul opoziţiei din Ungaria acuză Rusia de interferenţă în politica ţării

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare „schimbarea regimului la Budapesta”, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

La putere din 2010, premierul ungar Viktor Orban a fost criticat de unii lideri ai UE pentru relaţiile cordiale ale guvernului său cu Moscova şi împotrivirea faţă de ajutorul militar acordat Ucrainei împotriva invaziei ruse, în timp ce cabinetul său se luptă să revigoreze economia afectată de şocul inflaţionist.

Unii analişti politici spun că, având în vedere că partidul de dreapta Fidesz al lui Orban se află în urma partidului de centru-dreapta Tisza al lui Magyar în sondaje, veteranul naţionalist se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai dificilă provocare electorală la alegerile parlamentare din primăvara anului viitor.

Declaraţia SVR, publicată miercuri, afirma că, pe baza informaţiilor pe care le deţine, Comisia Europeană consideră actuala conducere a Ungariei un obstacol din ce în ce mai serios în calea unei „Europe unite”.

În octombrie anul trecut, Orban, care s-a opus ferm eforturilor UE de a interzice importurile de energie din Rusia, a afirmat că executivul european încearcă să-i răstoarne guvernul şi să impună o administraţie „marionetă” la Budapesta.

„Bruxellesul este furios din cauza încercărilor Budapestei de a urmări o politică independentă şi de a influenţa procesul decizional colectiv, în special în ceea ce priveşte Rusia şi Ucraina”, a afirmat SVR, descriindu-l pe Magyar ca fiind loial „elitelor globaliste”.

În reacţie, Magyar a acuzat Rusia că încearcă să intervină direct pentru a influenţa alegătorii din Ungaria. „Ieri a fost lansată oficial o operaţiune împotriva Ungariei. O ţară străină, nealiată, intervine activ în afacerile interne ale ţării noastre”, a declarat Magyar pe Facebook.

Ministrul de externe Peter Szijjarto a apreciat, în schimb, că declaraţia SVR nu conţine „nimic nou” şi a repetat acuzaţiile eurosceptice anterioare ale lui Orban, potrivit cărora liderii UE ar complota ca să-l înlăture de la putere.

Orban, care a menţinut legături strânse cu liderul rus Vladimir Putin chiar şi după invazia Rusiei din Ucraina din 2022, a devenit luni singurul lider al UE care nu a susţinut o declaraţie comună în care se afirma că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Înaintea summitului de vineri din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi Putin, Orban a spus că Rusia a câştigat războiul din Ucraina.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 19:00)

    Dar rusii astia ,nu au priceput,

    ca amestecul in alegerile politice din lumea mare,

    este dreptul exclusiv al occidentului "politic corect" ??!! 

