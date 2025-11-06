Reuters: Meta câştigă miliarde din reclame frauduloase

Meta, compania care deţine platformele Facebook, Instagram şi WhatsApp, obţine o parte semnificativă a veniturilor sale din reclame frauduloase sau potenţial frauduloase, potrivit unor documente interne analizate de Reuters. Estimările arată că aproximativ 10% din veniturile anuale ale companiei - echivalentul a circa 16 miliarde de dolari - provin din reclame care promovează escrocherii, produse interzise sau activităţi ilegale.

Potrivit sursei, Meta difuzează zilnic aproximativ 15 miliarde de reclame cu risc ridicat, multe dintre ele vizând scheme de investiţii false, comerţ electronic fraudulos, cazinouri online ilegale sau produse medicale interzise. Deşi compania susţine că îşi propune să limiteze fenomenul, documentele arată că sistemele interne nu reuşesc să oprească în mod eficient aceste campanii.

Într-unul dintre rapoartele interne se precizează că Meta câştigă anual aproximativ 7 miliarde de dolari doar din aceste reclame suspecte. Compania aplică penalizări financiare agenţilor de publicitate suspectaţi de fraudă, dar îi blochează doar dacă există o „certitudine de 95%” privind încălcarea regulilor. În unele cazuri, Meta a majorat tarifele publicitare pentru conturile suspecte, în loc să le suspende, ceea ce a dus la creşterea profiturilor.

Fostul investigator Meta, Sandeep Abraham, a declarat pentru Reuters că situaţia arată lipsa de reglementare a industriei publicitare digitale: „Dacă băncile nu ar avea voie să profite de pe urma fraudelor, acelaşi principiu ar trebui să se aplice şi companiilor de tehnologie.”

Reprezentanţii Meta resping concluziile investigaţiei, afirmând că datele citate sunt „aproximative” şi că cifra reală ar fi „semnificativ mai mică”. Potrivit purtătorului de cuvânt Andy Stone, compania a redus cu 58% numărul reclamaţiilor privind reclamele înşelătoare în ultimele 18 luni şi a eliminat peste 134 de milioane de reclame în 2025.

În documente interne citate de Reuters, Meta recunoaşte totuşi că platformele sale sunt implicate în aproximativ o treime din toate fraudele online reuşite din SUA. Deşi compania anticipează amenzi de până la 1 miliard de dolari pentru aceste practici, sancţiunile ar fi nesemnificative comparativ cu veniturile generate. Un raport intern arată că doar în şase luni, Meta a obţinut 3,5 miliarde de dolari din reclamele cu „risc legal ridicat”, inclusiv cele care folosesc abuziv mărci comerciale sau personalităţi publice.

Compania susţine că îşi va intensifica măsurile pentru a combate publicitatea frauduloasă, dar documentele arată că o reducere rapidă a acestor venituri ar putea afecta previziunile sale financiare, un motiv pentru care Meta ar fi ezitat până acum să adopte măsuri mai ferme.