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Reuters: NATO organizează exerciţii maritime pe coasta americană

A.M.
Internaţional / 1 iulie, 08:38

Sursa foto: Facebook/ NATO

Sursa foto: Facebook/ NATO

7. Reuters: NATO organizează exerciţii maritime pe coasta americană

Forţele navale ale NATO desfăşoară aplicaţii militare complexe în largul statului North Carolina pentru apărarea teritoriului nord-american, în timp ce administraţia preşedintelui Donald Trump reevaluează utilitatea parteneriatului strategic şi prezenţa trupelor în Europa, transmite Reuters.

Manevrele comune intervin în contextul unor tensiuni politice majore între Washington şi aliaţii europeni, notează aceeaşi sursă.

Secretarul apărării din Statele Unite, Pete Hegseth, anunţă o analiză de şase luni la nivelul Pentagonului dedicată reducerii efectivelor militare de pe continentul european, informează agenţia de presă.

Oficialul critică statele care nu alocă fonduri suficiente pentru securitate şi solicită o implicare echitabilă din partea membrilor, conform sursei citate.

Relaţiile diplomatice se deteriorează suplimentar din cauza refuzului unor ţări europene de a susţine operaţiunile militare americane din Iran, transmite Reuters.

Un document intern indică posibilitatea suspendării Spaniei din alianţă din cauza blocării drepturilor de survol, informează aceeaşi sursă.

Infanteriştii marini din Spania şi Franţa participă totuşi la exerciţiile de debarcare amfibie şi trageri de infanterie de la baza Camp Lejeune, notează agenţia de presă.

Cooperarea la nivel operaţional rămâne solidă şi independentă de turbulenţele politice de la Washington, conform specialiştilor în securitate.

„Militarii îşi continuă activitatea pentru menţinerea capacităţii de luptă în lipsa unui ordin expres de oprire”, declară fostul ofiţer Mark Cancian, potrivit sursei menţionate.

Planificarea acestor activităţi are loc cu luni sau ani înainte de execuţie, transmite Reuters.

Unitatea navală Standing NATO Maritime Group One include fregate din Norvegia, Germania, Belgia, Danemarca, Olanda şi Turcia, informează agenţia de ştiri.

Navele execută misiuni de combatere a submarinelor şi operaţiuni de abordaj în condiţii realiste, conform aceleiaşi surse.

„Demonstrăm flexibilitatea unităţii noastre şi capacitatea de coordonare perfectă alături de forţele americane”, declară comandantul grupului, Maryla Ingham, potrivit Reuters. Modificarea strategiei Pentagonului poate reduce numărul aplicaţiilor comune în perioada următoare, transmite sursa citată.

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