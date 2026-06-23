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Reuters: Preţurile petrolului scad cu peste 3% după negocierile dintre SUA şi Iran

T.B.
Internaţional / 23 iunie, 06:58

Reuters: Preţurile petrolului scad cu peste 3% după negocierile dintre SUA şi Iran

Preţurile petrolului au încheiat şedinţa de luni în scădere cu peste 3%, după ce negocierile dintre Statele Unite şi Iran au redus îngrijorările privind aprovizionarea globală cu ţiţei şi au diminuat riscul unor perturbări majore în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Petrolul Brent, referinţa internaţională, a scăzut cu 2,67 dolari, sau 3,31%, închizând la 77,90 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Petrolul american WTI cu livrare apropiată a coborât cu 1,78 dolari, sau 2,32%, până la 74,82 dolari pe baril, în timp ce contractul pentru luna august a închis la 73,86 dolari pe baril, relatează Reuters.

Piaţa a avut o evoluţie volatilă pe parcursul zilei, conform Reuters.

La începutul tranzacţiilor, Brent urcase până la 82,30 dolari pe baril după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind posibilitatea reluării războiului cu Iranul şi după anunţul Teheranului că a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Ulterior, sentimentul investitorilor s-a schimbat după ce vicepreşedintele american, JD Vance, a declarat că s-au înregistrat progrese în negocierile cu Iranul şi că traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie posibil, relatează Reuters.

Oficiali americani şi iranieni au încheiat luni prima rundă de negocieri desfăşurate în Elveţia, sub mediere internaţională, potrivit Reuters.

Discuţiile au avut loc în baza memorandumului convenit săptămâna trecută pentru prelungirea armistiţiului existent cu încă 60 de zile, conform Reuters.

Un factor suplimentar care a contribuit la scăderea preţurilor a fost decizia Departamentul Trezoreriei al SUA de a autoriza temporar exporturile de petrol, produse petroliere şi petrochimice de origine iraniană până la 21 august, transmite Reuters.

Potrivit analiştilor, revenirea petrolului iranian pe piaţă înseamnă o ofertă suplimentară semnificativă pentru consumatorii globali, relatează Reuters.

Datele privind transportul maritim arată că două petroliere care transportau aproape două milioane de barili de ţiţei au traversat luni Strâmtoarea Ormuz, semn că traficul începe să se normalizeze după perturbările din ultimele zile, potrivit Reuters.

Mai multe state din Golf au început, de asemenea, să îşi majoreze livrările către clienţi, relatează Reuters.

Emiratele Arabe Unite, Kuweitul şi Irakul au oferit volume suplimentare de petrol în ultima săptămână, conform Reuters.

Irakul a anunţat că intenţionează să îşi crească treptat producţia la un nivel cuprins între 4,2 şi 4,3 milioane de barili pe zi, transmite Reuters.

Analiştii ANZ estimează că între 2 şi 3 milioane de barili pe zi ar putea reveni pe piaţă în primele patru săptămâni după stabilizarea situaţiei, potrivit Reuters.

Totuşi, recuperarea completă a producţiei şi a exporturilor din regiune va fi dificilă, relatează Reuters.

Potrivit ANZ, o parte din capacităţile afectate de conflict ar putea rămâne indisponibile pentru o perioadă îndelungată, iar restaurarea completă a fluxurilor de aprovizionare este puţin probabilă înainte de sfârşitul anului, conform Reuters.

Scăderea petrolului este o veste bună pentru economiile importatoare şi pentru consumatori, deoarece reduce presiunile inflaţioniste şi costurile cu energia, potrivit Reuters.

De asemenea, preţurile mai mici ale combustibilului pot susţine transporturile, companiile aeriene şi activitatea economică globală, dacă tendinţa se menţine în următoarele luni, relatează Reuters.

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