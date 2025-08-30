Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Prim-ministrul guvernului Houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian

M.P.
Internaţional / 30 august, 19:52

Reuters: Prim-ministrul guvernului Houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian

Prim-ministrul guvernului condus de rebelii Houthi din Yemen şi mai mulţi miniştri au fost ucişi într-un atac aerian israelian asupra capitalei Sanaa, a anunţat sâmbătă agenţia de ştiri controlată de grupare, citând o declaraţie a preşedintelui Consiliului Politic Suprem al houthi, Mahdi al-Mashat, transmite Reuters, de la care reluăm următoarele.

Mai multe persoane au fost rănite în atacul de joi, dar nu au fost oferite detalii suplimentare.

Israelul a declarat vineri că lovitura aeriană a vizat şeful de stat major al grupării aliniate Iranului, ministrul apărării şi alţi oficiali de rang înalt şi că verifică rezultatele atacului.

Declaraţia lui Mashat nu a precizat dacă ministrul houthi al apărării se află printre victime. Agenţia controlată de houthi a difuzat însă o declaraţie a ministrului apărării la scurt timp după confirmarea morţii premierului, în care acesta afirma că gruparea este pregătită să înfrunte Israelul. Nu era clar dacă declaraţia a fost făcută înainte sau după atac.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi devenise prim-ministru cu aproape un an în urmă, însă liderul de facto al guvernului era adjunctul său, Mohamed Moftah, desemnat sâmbătă să preia atribuţiile funcţiei.

Rahwi era considerat în mare parte o figură simbolică, fără un rol esenţial în cercul interior al conducerii houthi. Ministrul apărării, Mohamed al-Atifi, conduce Brigada de rachete a houthi şi este considerat principalul lor expert în domeniul rachetelor.

Armata israeliană a declarat că avioanele sale de luptă au lovit un complex din zona Sanaa unde se adunaseră lideri de rang înalt houthi, descriind atacul drept „o operaţiune complexă”, posibilă datorită culegerii de informaţii şi superiorităţii aeriene.

Joi, surse de securitate israeliene afirmaseră că ţintele erau mai multe locaţii unde numeroşi oficiali houthi s-au adunat pentru a urmări un discurs televizat al liderului Abdul Malik al-Houthi.

De la începutul războiului Israelului în Gaza împotriva grupării palestiniene Hamas, în octombrie 2023, houthii aliniaţi Iranului au atacat frecvent nave în Marea Roşie, pe care le descriu drept acte de solidaritate cu palestinienii. Ei au lansat de asemenea rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu lovituri asupra zonelor controlate de houthi în Yemen, inclusiv asupra portului strategic Hodeida.

În ultimul an, Israelul a desfăşurat o serie de asasinate ţintite asupra liderilor şi comandanţilor de top ai Hamas şi ai aliatului libanez Hezbollah, ceea ce a slăbit semnificativ cele două grupări.

„Rămânem neclintiţi în poziţia noastră autentică de a sprijini şi de a fi alături de poporul din Gaza, şi de a construi şi dezvolta capacităţile forţelor noastre armate pentru a înfrunta toate provocările şi pericolele”, se arată în declaraţia lui Mahdi al-Mashat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb