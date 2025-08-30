Reuters: Prim-ministrul guvernului Houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian

Prim-ministrul guvernului condus de rebelii Houthi din Yemen şi mai mulţi miniştri au fost ucişi într-un atac aerian israelian asupra capitalei Sanaa, a anunţat sâmbătă agenţia de ştiri controlată de grupare, citând o declaraţie a preşedintelui Consiliului Politic Suprem al houthi, Mahdi al-Mashat, transmite Reuters, de la care reluăm următoarele.

Mai multe persoane au fost rănite în atacul de joi, dar nu au fost oferite detalii suplimentare.

Israelul a declarat vineri că lovitura aeriană a vizat şeful de stat major al grupării aliniate Iranului, ministrul apărării şi alţi oficiali de rang înalt şi că verifică rezultatele atacului.

Declaraţia lui Mashat nu a precizat dacă ministrul houthi al apărării se află printre victime. Agenţia controlată de houthi a difuzat însă o declaraţie a ministrului apărării la scurt timp după confirmarea morţii premierului, în care acesta afirma că gruparea este pregătită să înfrunte Israelul. Nu era clar dacă declaraţia a fost făcută înainte sau după atac.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi devenise prim-ministru cu aproape un an în urmă, însă liderul de facto al guvernului era adjunctul său, Mohamed Moftah, desemnat sâmbătă să preia atribuţiile funcţiei.

Rahwi era considerat în mare parte o figură simbolică, fără un rol esenţial în cercul interior al conducerii houthi. Ministrul apărării, Mohamed al-Atifi, conduce Brigada de rachete a houthi şi este considerat principalul lor expert în domeniul rachetelor.

Armata israeliană a declarat că avioanele sale de luptă au lovit un complex din zona Sanaa unde se adunaseră lideri de rang înalt houthi, descriind atacul drept „o operaţiune complexă”, posibilă datorită culegerii de informaţii şi superiorităţii aeriene.

Joi, surse de securitate israeliene afirmaseră că ţintele erau mai multe locaţii unde numeroşi oficiali houthi s-au adunat pentru a urmări un discurs televizat al liderului Abdul Malik al-Houthi.

De la începutul războiului Israelului în Gaza împotriva grupării palestiniene Hamas, în octombrie 2023, houthii aliniaţi Iranului au atacat frecvent nave în Marea Roşie, pe care le descriu drept acte de solidaritate cu palestinienii. Ei au lansat de asemenea rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu lovituri asupra zonelor controlate de houthi în Yemen, inclusiv asupra portului strategic Hodeida.

În ultimul an, Israelul a desfăşurat o serie de asasinate ţintite asupra liderilor şi comandanţilor de top ai Hamas şi ai aliatului libanez Hezbollah, ceea ce a slăbit semnificativ cele două grupări.

„Rămânem neclintiţi în poziţia noastră autentică de a sprijini şi de a fi alături de poporul din Gaza, şi de a construi şi dezvolta capacităţile forţelor noastre armate pentru a înfrunta toate provocările şi pericolele”, se arată în declaraţia lui Mahdi al-Mashat.