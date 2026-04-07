Reuters: Războiul din Iran pune în pericol leadershipul global al SUA, avertizează ministrul apărării italian

Războiul din Iran a pus în pericol leadershipul global al SUA, a declarat ministrul apărării italian, Guido Crosetto, care şi-a exprimat temerea în legătură cu "nebunia" escaladării nucleare, informează marţi Reuters.

La fel ca alţi aliaţi din NATO reticenţi în a se alătura atacurilor preşedintelui american Donald Trump asupra Iranului, Italia nu a permis săptămâna trecută avioanelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia, în drum spre Orientul Mijlociu, conform Reuters.

"Acest război pune în pericol şi Statele Unite în ceea ce priveşte leadershipul lor global", a declarat Crosetto pentru cotidianul italian Corriere della Sera într-un interviu publicat marţi, după cum informează Reuters. Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Trump, a spus că este îngrijorat că acest conflict ar putea lua o întorsătură şi mai proastă şi a evocat bombardamentele nucleare americane din 1945 asupra Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

"Gândiţi-vă: fiinţe umane ca noi au decis că până şi Hiroshima şi Nagasaki erau mijloace acceptabile de a pune capăt unui conflict. Din păcate, încă deţinem arme nucleare, iar cei care nu le au încearcă să le dobândească. Nu am învăţat nimic. Riscul este o nebunie, iar ceea ce trăim este un conflict în care fiecare acţiune declanşează o reacţie la un nivel superior", a apreciat înaltul oficial italian, potrivit Reuters.

Crosetto, care urmează să se adreseze marţi parlamentului pe tema războiului din Iran, a declarat că Trump ar trebui să aibă consilieri mai curajoşi, a transmis Reuters.

"Una dintre problemele acestei preşedinţii este că nimeni nu îndrăzneşte să-l contrazică pe şef", a spus el, informează Reuters.

În contextul în care Trump este furios faţă de atitudinea Europei faţă de război, Crosetto a spus că Italia nu a dat SUA permisiunea de a le folosi bazele în alte circumstanţe decât cele care au apărut săptămâna trecută, conform Reuters. Meloni, care până acum s-a abţinut să adopte o abordare dură împotriva războiului, a vizitat Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite în weekend pentru a-şi exprima sprijinul faţă de naţiunile din Golf care sunt ţinta unor atacuri iraniene şi pentru a proteja aprovizionarea cu energie a Italiei, în contextul în care lumea se confruntă cu creşterea preţurilor la combustibili, potrivit Reuters.