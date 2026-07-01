Reuters: Rusia a început să importe benzină pe cale maritimă din India

Rusia a început să importe benzină pe cale maritimă din India, într-o măsură fără precedent menită să atenueze deficitul de carburanţi provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruseşti, au declarat pentru Reuters surse din industrie, conform informaţiilor citate. Penuria de combustibil afectează deja numeroase regiuni ale Rusiei, iar în mai multe zone au fost introduse raţionalizări, s-au format cozi la benzinării, iar preţurile au înregistrat creşteri record, potrivit sursei.

Potrivit unor două surse din industrie, cel puţin 60.000 de tone de benzină au fost deja expediate din India către Rusia, iar o altă sursă susţine că două petroliere, fiecare încărcat cu 30.000-40.000 de tone, sunt deja în tranzit, conform Reuters. O a treia sursă afirmă că Rusia intenţionează să importe aproximativ 400.000 de tone de benzină în fiecare lună din mai multe ţări, inclusiv din Belarus, care şi-a majorat deja semnificativ livrările către piaţa rusă, potrivit sursei.

În sezonul estival, consumul de benzină din Rusia depăşeşte 110.000 de tone pe zi, iar preşedintele Vladimir Putin a recunoscut recent că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au provocat lipsuri de combustibil, deşi a afirmat că guvernul gestionează situaţia, conform Reuters. Belarus aproape şi-a triplat livrările feroviare de benzină către Rusia în prima jumătate a lunii iunie, iar parlamentul rus a adoptat modificări fiscale care oferă subvenţii pentru importurile de combustibil, potrivit sursei. În paralel, importurile indiene de petrol rusesc au atins un nivel record în iunie, depăşind 50% din totalul importurilor de ţiţei ale Indiei, conform datelor Kpler şi LSEG, citate de Reuters.