Reuters: Rusia pregăteşte oprirea tranzitului de ţiţei kazah spre Germania prin Drujba

A.G.
Materii Prime / 21 aprilie, 15:00

Rusia se pregăteşte să oprească exporturile de petrol provenit din Kazahstan către Germania, prin conducta Drujba, începând cu data de 1 mai, au declarat marţi pentru Reuters mai multe surse din industria petrolieră.

Sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatului, au precizat că un program ajustat de export de petrol a fost trimis Kazahstanului şi Germaniei, conform publicaţiei sursă.

Oprirea livrărilor de ţiţei kazah ar genera şi mai multă incertitudine cu privire la aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, într-un moment în care războiul din Iran perturbă transporturile de energie din Orientul Mijlociu, şi ar veni la doar câţiva ani după ce legăturile energetice, vechi de decenii, ale Berlinului cu Moscova au fost afectate de războiul din Ucraina, subliniază Reuters.

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania via conducta rusească Drujba s-au ridicat în 2025 la 2,146 milioane de tone, sau aproximativ 43.000 de barili pe zi, în creştere cu 44% faţă de 2024, şi în primul trimestru al acestui an s-au ridicat la 730.000 de tone, precizează aceeaşi sursă.

O oprire completă ar elimina aproximativ 17% din cele până la 12 milioane de tone de petrol pe an procesate de rafinăria PCK de la oraşul Schwedt, din nord-estul Germaniei, una dintre cele mai mari din ţară. Combustibilul produs la rafinăria PCK alimentează 9 din 10 maşini în Berlin şi regiunea Brandenburg, conform Reuters.

Relaţiile politice şi comerciale ale Rusiei cu Germania au fost afectate de conflictul din Ucraina, notează Reuters. Livrările de petrol rusesc au fost oprite de la începerea războiului, iar Berlinul a plasat subsidiarele locale ale celui mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, sub administrare specială în 2022, potrivit aceleiaşi surse.

Conducta Drujba porneşte din Rusia şi se ramifică în Belarus în alte două conducte, una către Polonia şi cealaltă spre Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă, conform Reuters. Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba sunt exceptate de la embargoul pe care UE l-a impus Rusiei după declanşarea războiului contra Ucrainei, întrucât statele central-europene fără ieşire la mare dispun de opţiuni limitate de aprovizionare cu petrol pe cale maritimă, precizează Reuters.

Kazahstanul furnizează petrol către rafinăria PCK prin ramura nordică a conductei Drujba, din 2023, dar aprovizionarea a fost întreruptă în mod repetat de atacurile cu drone ucrainene asupra secţiunii ruseşti a conductei, notează aceeaşi sursă.

Un purtător de cuvânt al operatorului de conducte din Polonia, PERN, a declarat pentru Reuters că firma este gata să livreze petrol pentru acţionarii non-ruşi ai PCK prin portul Gdansk, dacă i se va solicita acest lucru. Printre acţionarii de la rafinăria Schwedt se numără grupurile petroliere Rosneft, Shell şi Eni, conform publicaţiei sursă.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

