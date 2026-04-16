Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Rusia publică o listă cu companii europene prezentate drept ţinte legate de dronele Ucrainei

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 12:06

Ministerul rus al Apărării a calificat miercuri drept o „escaladare accentuată” decizia unor guverne din Uniunea Europeană de a creşte producţia şi livrările de drone către Ucraina şi a publicat o listă cu companii din mai multe ţări europene despre care susţine că sunt asociate cu producţia de drone de atac pentru Kiev, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, pe lista publicată de ministerul rus apar filiale ale unor companii ucrainene care produc drone şi componente pentru acestea în Londra, Mildenhall şi Leicester, în Regatul Unit, la Munchen, în Germania, la Stovring, în Danemarca, la Riga, în Letonia, la Vilnius, în Lituania, la Hengelo, în Ţările de Jos, la Mielec şi Tarnow, în Polonia, şi la Praga, în Republica Cehă.

Ministerul rus al Apărării susţine, de asemenea, că firme străine care produc componente pentru armata ucraineană operează la Hanau, în Germania, la Madrid, în Spania, la Veneţia şi în alte locaţii din Italia, precum şi la Praga şi Velka Bites, în Republica Cehă, la Haifa şi Or Yehuda, în Israel, şi la Ankara şi Yalova, în Turcia, notează Reuters.

„Publicul european trebuie nu doar să înţeleagă clar adevăratele cauze ale ameninţărilor la adresa securităţii sale, ci şi să cunoască adresele şi amplasamentele exacte ale întreprinderilor ucrainene şi mixte care produc drone şi componente pentru Ucraina în propriile lor ţări”, susţine instituţia rusă, potrivit Reuters.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat ulterior, într-o postare pe X, că lista publicată de Ministerul rus al Apărării reprezintă o listă cu „potenţiale ţinte” pentru armata rusă, relatează Reuters.

„Când anume loviturile vor deveni realitate, depinde de ceea ce se va întâmpla în continuare. Dormiţi în linişte, dragi parteneri!”, a scris Medvedev, citat de Reuters.

Oficiali ruşi, inclusiv Dmitri Medvedev, au făcut în repetate rânduri declaraţii publice percepute drept ameninţări la adresa statelor europene din cauza sprijinului acordat Ucrainei. Reuters notează însă că aceste declaraţii au luat, în general, forma unor avertismente şi sugestii voalate, mai degrabă decât a unor anunţuri directe privind atacuri iminente.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb