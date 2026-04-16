Reuters: Rusia publică o listă cu companii europene prezentate drept ţinte legate de dronele Ucrainei

Ministerul rus al Apărării a calificat miercuri drept o „escaladare accentuată” decizia unor guverne din Uniunea Europeană de a creşte producţia şi livrările de drone către Ucraina şi a publicat o listă cu companii din mai multe ţări europene despre care susţine că sunt asociate cu producţia de drone de atac pentru Kiev, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, pe lista publicată de ministerul rus apar filiale ale unor companii ucrainene care produc drone şi componente pentru acestea în Londra, Mildenhall şi Leicester, în Regatul Unit, la Munchen, în Germania, la Stovring, în Danemarca, la Riga, în Letonia, la Vilnius, în Lituania, la Hengelo, în Ţările de Jos, la Mielec şi Tarnow, în Polonia, şi la Praga, în Republica Cehă.

Ministerul rus al Apărării susţine, de asemenea, că firme străine care produc componente pentru armata ucraineană operează la Hanau, în Germania, la Madrid, în Spania, la Veneţia şi în alte locaţii din Italia, precum şi la Praga şi Velka Bites, în Republica Cehă, la Haifa şi Or Yehuda, în Israel, şi la Ankara şi Yalova, în Turcia, notează Reuters.

„Publicul european trebuie nu doar să înţeleagă clar adevăratele cauze ale ameninţărilor la adresa securităţii sale, ci şi să cunoască adresele şi amplasamentele exacte ale întreprinderilor ucrainene şi mixte care produc drone şi componente pentru Ucraina în propriile lor ţări”, susţine instituţia rusă, potrivit Reuters.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat ulterior, într-o postare pe X, că lista publicată de Ministerul rus al Apărării reprezintă o listă cu „potenţiale ţinte” pentru armata rusă, relatează Reuters.

„Când anume loviturile vor deveni realitate, depinde de ceea ce se va întâmpla în continuare. Dormiţi în linişte, dragi parteneri!”, a scris Medvedev, citat de Reuters.

Oficiali ruşi, inclusiv Dmitri Medvedev, au făcut în repetate rânduri declaraţii publice percepute drept ameninţări la adresa statelor europene din cauza sprijinului acordat Ucrainei. Reuters notează însă că aceste declaraţii au luat, în general, forma unor avertismente şi sugestii voalate, mai degrabă decât a unor anunţuri directe privind atacuri iminente.