Reuters: Schneider Electric preia furnizorul de inteligenţă artificială Cognite

Grupul francez Schneider Electric semnează un acord pentru achiziţia integrală în numerar a dezvoltatorului de software Cognite Holding, valoarea operaţiunii financiare se ridică la suma de 3,1 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Investiţia extinde portofoliul gigantului tehnologic în sectorul soluţiilor digitale pentru platformele industriale, notează aceeaşi sursă.

Entitatea achiziţionată trece sub coordonarea AVEVA, divizia specializată în software industrial a cumpărătorului, informează sursa citată.

Finalizarea formalităţilor juridice şi obţinerea aprobărilor necesare din partea instituţiilor de reglementare au loc pe parcursul următoarelor trimestre, conform precizărilor companiei.

Platformele create de dezvoltatorul de origine norvegiană permit companiilor colectarea şi analiza volumelor mari de date din producţie, transmite Reuters.

Tehnologia livrează soluţii pentru întreţinerea predictivă a echipamentelor şi automatizarea proceselor din fabrici, menţionează sursa menţionată.

Compania ţintă raportează venituri de peste 170 de milioane de dolari pentru anul 2025, indică datele financiare. Echipa globală a furnizorului de software numără aproximativ 800 de angajaţi, transmite Reuters.

Achiziţia consolidează poziţia grupului pe piaţa aplicaţiilor pentru digitalizare, potrivit specialiştilor.

Cererea globală pentru eficienţă operaţională intensifică competiţia între marii furnizori de tehnologie, informează aceeaşi sursă.