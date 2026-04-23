Reuters: Şeful Carrefour spune că războiul din Iran va avea un efect mai redus asupra inflaţiei decât războiul din Ucraina

Carrefour se aşteaptă ca războiul din Iran să provoace o creştere a inflaţiei mai redusă decât cea generată de invadarea Ucrainei de către Rusia, a declarat directorul general Alexandre Bompard, relatează Reuters.

„Este o perspectivă extrem de diferită, este un mediu inflaţionist care nu ar trebui să ducă la o schimbare semnificativă a comportamentului consumatorilor”, a spus Alexandre Bompard, potrivit Reuters.

Marja de profit a Carrefour a coborât la 2,6% anul trecut, de la 3,1% în 2021, parţial pe fondul migrării unor clienţi francezi către rivalul mai ieftin E Leclerc, în contextul inflaţiei ridicate, notează Reuters. Acum, retailerul se confruntă cu costuri mai mari pe pieţele sale, deoarece războiul din Iran a împins în sus preţurile la energie, un şoc care ar putea duce la scumpirea alimentelor.

Totuşi, Alexandre Bompard se declară convins că Franţa va înregistra doar „o creştere marginală” a inflaţiei. Săptămâna trecută, aminteşte Reuters, Ministerul francez de Finanţe a estimat o inflaţie medie de 1,9% în acest an, faţă de o prognoză anterioară de 1,3%.

În primul trimestru din 2026, Carrefour a raportat un declin de 0,8% al vânzărilor comparabile în Brazilia, în timp ce în Franţa acestea au crescut cu 1,4%, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire faţă de finalul anului trecut, potrivit Reuters.

Şi în Spania s-a înregistrat un ritm solid al vânzărilor, de 3,1%, care a compensat evoluţia slabă din Brazilia, mai arată Reuters.

Conform Reuters, directorul financiar Matthieu Malige a declarat că retailerul nu a observat în martie, prima lună a războiului din Iran, o schimbare a comportamentului consumatorilor.

Carrefour operează în Orientul Mijlociu prin francizatul Majid Al Futtaim, iar Matthieu Malige a spus, potrivit Reuters, că toate magazinele din regiune sunt deschise şi nu sunt afectate în prezent de probleme de aprovizionare sau de lipsa stocurilor.

De la începutul anului, acţiunile Carrefour au crescut cu 18%, investitorii salutând planul lui Bompard de a se concentra pe pieţele de bază din Franţa, Spania şi Brazilia, notează Reuters.