Reuters: Stellantis prelungeşte programul redus de lucru la uzina sa Mirafiori din Torino

Producătorul auto Stellantis a semnat joi un acord cu sindicatele pentru a prelungi timp de cinci luni schema de lucru cu ore reduse pentru angajaţii uzinei Mirafiori din Torino, Italia, în contextul cererii slabe pentru maşinile produse local, transmite Reuters, de la care precizăm următoarele.

Măsura, care implică şi reducerea temporară a salariilor, va fi aplicată între 1 septembrie şi 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al companiei. Decizia se aliniază altor acorduri similare semnate luna aceasta pentru fabricile italiene ale grupului.

Mirafiori, locul de naştere al mărcii Fiat, a fost odinioară una dintre cele mai mari uzine auto din Europa, dar se află de mult timp în declin.

Stellantis speră să revigoreze fabrica prin lansarea, în noiembrie, a versiunii hibride a modelului Fiat 500.

Sindicatul Fiom-CGIL a cerut companiei să aloce rapid un nou model pentru producţia de la Mirafiori, pentru a asigura continuitatea activităţii. În 2023, producţia auto a Stellantis în Italia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele şapte decenii.