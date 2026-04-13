Reuters: Trump anunţă că preţurile combustibilului pot rămâne ridicate până în noiembrie

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică faptul că preţurile la petrol şi carburanţi ar putea rămâne ridicate până la alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, într-o recunoaştere rară a posibilelor consecinţe politice ale deciziei sale de a lansa atacuri asupra Iranului în urmă cu şase săptămâni, potrivit Reuters.

„Ar putea rămâne la nivelurile actuale sau chiar uşor mai sus, dar, în linii mari, nu mă aştept la variaţii semnificative”, a afirmat Trump, aflat la Miami, într-un interviu acordat emisiunii „Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo” de la Fox News, întrebat dacă preţurile vor scădea până în toamnă.

Datele companiei GasBuddy arată că preţul mediu al benzinei obişnuite în Statele Unite a depăşit pragul de 4 dolari pe galon în cea mai mare parte a lunii aprilie. Declaraţiile preşedintelui vin după o perioadă în care acesta a susţinut că scumpirile sunt temporare, în timp ce oficiali americani recunosc că apropiaţii săi sunt conştienţi de impactul economic al conflictului.

Tot duminică, Trump a anunţat pe reţelele sociale că Marina SUA va impune o blocadă în Strâmtoarea Ormuz şi va intercepta orice navă care achită taxe de tranzit către Iran, după ce negocierile intense desfăşurate în weekend, în Pakistan, între Washington şi Teheran, nu au dus la un acord de pace.

„Nicio navă care plăteşte o taxă ilegală nu va mai avea acces liber pe mările lumii”, a scris liderul american pe platforma Truth Social.

O astfel de măsură riscă să amplifice incertitudinile privind soluţionarea conflictului, în prezent suspendat printr-un armistiţiu fragil de două săptămâni. Iniţiativa vine ca reacţie la restricţionarea de către Iran a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută esenţială pentru transportul global de petrol, situaţie care a contribuit la creşterea cu aproximativ 50% a preţurilor internaţionale ale ţiţeiului.

Conflictul a fost declanşat pe 28 februarie, când Statele Unite, alături de Israel, au lansat o campanie de bombardamente împotriva Iranului. Escaladarea a fost rapidă, după ce Iranul şi aliaţii săi au atacat state din regiune, iar Israelul a intensificat loviturile asupra Hezbollah în Liban.

Războiul a perturbat pieţele financiare internaţionale şi a provocat mii de victime civile, în special în Iran şi Liban.

Pe plan intern, costurile politice pentru Trump au devenit vizibile, sondajele indicând că intervenţia militară este nepopulară în rândul majorităţii americanilor, în special din cauza scumpirii carburanţilor.

Nivelul de aprobare al preşedintelui a coborât la cel mai redus nivel din actualul mandat, alimentând temerile republicanilor că ar putea pierde controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie.

Senatorul democrat Mark Warner, vicepreşedinte al Comisiei pentru informaţii din Senat, a criticat strategia propusă de Trump, punând sub semnul întrebării eficienţa unei blocade maritime.

„Nu văd cum blocarea strâmtorii ar putea determina Iranul să o redeschidă”, a declarat Warner pentru CNN.

Într-o intervenţie separată la CBS, acesta a avertizat că măsura nu ar diminua controlul Teheranului asupra zonei: „Iranienii dispun de sute de ambarcaţiuni rapide cu care pot mina strâmtoarea sau pot plasa explozibili pe petroliere pentru a o bloca. Cum ar contribui asta la reducerea preţurilor la benzină?”

Deşi Trump a susţinut în mod repetat că războiul se apropie de final, senatorul republican Ron Johnson a declarat pentru ABC News că atingerea obiectivelor americane în Iran ar putea necesita o perioadă îndelungată.

„Va fi un demers de durată. Nu am crezut niciodată că va fi simplu”, a afirmat Johnson.