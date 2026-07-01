Reuters: Trump declară venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afaceri cu criptomonede

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat anul trecut venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cu criptomonede ale familiei sale, ceea ce arată că Trump îşi obţine acum cea mai mare parte a veniturilor din active digitale care au beneficiat de pe urma politicilor sale, potrivit unei analize a celor mai recente declaraţii financiare ale sale, transmite Reuters.

Declaraţia sa anuală pentru 2025, depusă marţi la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, arată că firmele sale au primit aproape 800 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o afacere în domeniul criptomonedelor pe care el şi fiii săi au cofondat-o, potrivit Reuters.

Aceste venituri, pe care preşedintele le împarte cu membrii familiei, au inclus peste 520 de milioane de dolari din vânzarea de tokenuri criptografice şi peste 250 de milioane de dolari din vânzarea participaţiilor în afacerea World Liberty, relatează Reuters.

Trump a declarat încă 635 de milioane de dolari proveniţi din vânzarea monedelor sale ”meme” Trump, conform sursei citate.

Datele subliniază modul în care criptomonedele au transformat averea preşedintelui, notează Reuters.

În declaraţia sa de acum un an, de exemplu, preşedintele a raportat 57,35 milioane de dolari din vânzările de tokenuri la World Liberty, sumă care s-a multiplicat de nouă ori în declaraţia din acest an, potrivit Reuters.

Reuters a estimat recent că familia Trump a câştigat cel puţin 2,3 miliarde de dolari din proiecte legate de criptomonede de când Trump s-a întors la Casa Albă în 2025.

La preluarea mandatului, Trump a început să pună în aplicare politici şi iniţiative pe care industria le-a considerat benefice, de la implementarea unor reguli federale pentru monedele stabile până la reducerea supravegherii asupra industriei de către Departamentul de Justiţie al SUA şi Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC), arată Reuters.

Pentru anul 2025, preşedintele a raportat, de asemenea, venituri de peste 80 de milioane de dolari din acorduri cu diverse companii media şi venituri de 52 de milioane de dolari din acordurile de licenţiere a numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate, generate în principal de tranzacţii cu parteneri din Orientul Mijlociu, potrivit agenţiei Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat într-un comunicat: ”Nici preşedintele, nici familia sa nu s-au implicat vreodată - şi nu se vor implica niciodată - în conflicte de interese. Preşedintele Trump a făcut cu mândrie din Statele Unite capitala mondială a criptomonedelor prin măsuri executive”, transmite Reuters.

Kelly a adăugat: ”Toate măsurile luate de preşedintele Trump şi de administraţia sa sunt în interesul poporului american - iar aşa-zişii «reporteri» care susţin contrariul reciclează aceeaşi naraţiune falsă şi uzată pe care democraţii şi mass-media tradiţională o promovează de un deceniu”, relatează Reuters.

Deşi Casa Albă a afirmat anterior că interesele de afaceri ale preşedintelui sunt supravegheate în prezent de copiii săi, preşedintele rămâne beneficiarul activelor din fondul fiduciar care, în ultimă instanţă, primeşte veniturile, potrivit Reuters.

Deşi criptomonedele reprezintă de departe cea mai importantă sursă de venit pentru Trump, afacerile sale tradiţionale - în special terenurile de golf şi staţiunile - au continuat să genereze milioane, potrivit Reuters.

Trump a raportat o creştere de 15% a veniturilor din facilităţile sale de golf şi staţiuni, ajungând la puţin peste 500 de milioane de dolari în 2025, relatează Reuters.

Cele mai puternice creşteri s-au înregistrat la cluburile unde preşedintele şi-a petrecut mult timp, conform sursei citate.

Veniturile clubului său Mar-a-Lago din Florida, pe care Trump l-a numit ”Casa Albă de iarnă”, au crescut vertiginos la 77 de milioane de dolari, de la 50 de milioane de dolari în 2024, în timp ce veniturile clubului său de golf din apropierea oraşului West Palm Beach au înregistrat un salt de 27%, arată Reuters.

Veniturile terenului de golf al lui Trump din Los Angeles au scăzut anul trecut, potrivit Reuters.

În aprilie, Trump i-a găzduit la Mar-a-Lago pe câştigătorii celei de-a doua ediţii a concursului său anual de monede meme, notează Reuters.

Veniturile lui Trump din investiţiile imobiliare - domeniul în care şi-a construit renumele - au înregistrat o creştere mai puţin spectaculoasă, potrivit Reuters.

El a declarat venituri provenite dintr-o duzină de proiecte imobiliare comerciale semnificative, în principal din participaţii la clădiri pe care le-a construit sau achiziţionat cu zeci de ani în urmă, relatează Reuters.

Declaraţia nu oferă cifre specifice privind chiriile pentru proprietăţi precum Trump Tower din New York, ci mai degrabă intervale de venituri, conform Reuters.

În majoritatea cazurilor, intervalul de venituri din 2025 a fost acelaşi sau mai mic decât cel raportat de Trump cu un deceniu în urmă, potrivit sursei citate.

Un purtător de cuvânt al afacerii familiei Trump, The Trump Organization, a declarat într-un comunicat că ”amploarea şi profunzimea acestei declaraţii subliniază şi mai mult angajamentul faţă de transparenţă”, transmite Reuters.

”Cu aproape 1.000 de pagini, aceasta reprezintă unul dintre cele mai cuprinzătoare rapoarte de divulgare financiară depuse vreodată şi demonstrează un nivel de transparenţă financiară fără precedent în istoria preşedinţiei”, se arată în comunicat, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al World Liberty Financial a refuzat să comenteze, relatează Reuters.

Don Fox, fost şef interimar al biroului federal de etică, care supraveghează reglementările de etică pentru angajaţii federali şi analizează declaraţiile financiare, inclusiv cele ale lui Trump, a afirmat că preşedinţii şi vicepreşedinţii sunt scutiţi de legile de etică care interzic conflictele de interese în rândul angajaţilor din cadrul puterii executive, potrivit Reuters.

”Fiecare preşedinte din era post-Watergate şi-a gestionat finanţele ca şi cum ar fi fost supus unor conflicte de interese”, a spus Fox, citat de Reuters.

”În cazul lui Trump, aceste norme sunt pur şi simplu aruncate pe fereastră”, a adăugat el, potrivit Reuters.

”El demonstrează mai bine decât oricine că este timpul pentru reforme suplimentare în materie de etică. Cred că, din punct de vedere legislativ, o măsură care ar putea fi luată ar fi limitarea tipurilor de investiţii pe care el şi vicepreşedintele... le pot deţine”, a mai afirmat Don Fox, citat de Reuters.