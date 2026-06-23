Reuters: Ucraina ia în calcul revizuirea ofertei de armistiţiu dacă ONU nu adoptă o rezoluţie pentru încetarea focului

Ucraina şi-ar putea revizui oferta făcută Rusiei privind o încetare a focului de-a lungul liniei de facto a frontului dacă Consiliul de Securitate al ONU eşuează în adoptarea unei rezoluţii care să solicite încetarea completă şi necondiţionată a ostilităţilor, a declarat luni un înalt oficial ucrainean, citat de Reuters.

Trimisul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, s-a exprimat în cadrul unei sesiuni prelungite a Consiliului de Securitate, a şasea reuniune de acest gen, convocată în ultimele luni pentru a discuta despre război.

„Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă şi durabilă, în conformitate cu Carta ONU, dar răbdarea noastră nu este nelimitată”, a afirmat el.

„Dacă Consiliul de Securitate ar alege în continuare o abordare de tip aşteptare şi observare, nu pot exclude ca Ucraina să-şi recalibreze şi să-şi modifice oferta. Încetarea focului pe linia de facto a frontului este deja un compromis mare”, a declarat Melnik, citat de Reuters.

Andrii Melnik a insistat că Ucraina a schimbat dinamica războiului, intrat în al cincilea an, cu lovituri recente, adăugând că aproximativ 40% din rafinăriile de petrol ale Rusiei au fost avariate.

Împreună cu alţi membri ai Consiliului de Securitate, trimisul Ucrainei la ONU a condamnat atacul rusesc asupra istoricei mănăstiri Pecerska Lavra din Kiev săptămâna trecută.

Rusia a negat că ar fi atacat acest sit din Patrimoniul Mondial al UNESCO, atribuind atacul unei rachete de apărare antiaeriană Patriot de fabricaţie americană, afirmaţie repetată de un înalt oficial rus în cadrul reuniunii ONU.

Moscova a declarat că atacul său a vizat instalaţii de producţie a dronelor, în timp ce Ucraina şi multe ţări occidentale au acuzat Rusia că a lovit mănăstirea, potrivit Reuters.