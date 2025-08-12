Reuters: Ucraina obţine mici câştiguri teritoriale în Sumî înainte de summitul Trump-Putin

Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumy, a anunţat armata de la Kiev, adăugând aceste succese la recentele câştiguri teritoriale minore de-a lungul frontierei cu Rusia, înainte de negocierile pentru pace din cadrul summitului liderilor SUA şi Rusiei, programat pentru vineri, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că atât Kievul, cât şi Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar discuţiile de săptămâna aceasta cu preşedintele rus Vladimir Putin vor arăta dacă liderul de la Kremlin este dispus să încheie o înţelegere.

Forţele ucrainene au eliberat localităţile Stepne şi Novokostiantynivka, aflate pe linia frontului din Sumî, a precizat Statul Major General într-un raport publicat marţi seara.

„Este greu. Dar ţinem piept inamicului”, a scris pe Facebook comandantul-şef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, după o întâlnire de marţi cu preşedintele Volodimir Zelenski şi conducerea militară de vârf.

„În direcţia Sumî, desfăşurăm operaţiuni active şi am obţinut un oarecare succes avansând înainte, eliberând pământ ucrainean.”

Câştigurile de luni vin după ce duminică armata ucraineană anunţase recucerirea satului Bezsalivka.

Reuters nu a putut verifica în mod independent rapoartele privind câştigurile din regiunea Sumî.

Aceste mici victorii au loc în contextul în care forţele ruse împing spre vest de luni de zile pe anumite secţiuni ale frontului de 1.000 km, cucerind aproape zilnic sate noi, în special în regiunea Doneţk.

Rusia, care a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, a început anul acesta o nouă ofensivă în Sumî, după ordinul lui Putin de a crea o „zonă tampon” acolo, ameninţând capitala regională.

Proiectul ucrainean de cartografiere online „Deep State” arată că forţele ruse controlează aproximativ 200 km² din Sumy şi, în total, circa 114.000 km² din teritoriul Ucrainei.