Reuters: Un atac ucrainean întrerupe alimentarea cu energie electrică în Zaporojie, regiune controlată de Rusia

M.P.
Internaţional / 20 august, 07:46

Reuters: Un atac ucrainean întrerupe alimentarea cu energie electrică în Zaporojie, regiune controlată de Rusia

Un atac ucrainean cu drone, care a avut loc marţi seara, a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zone din regiunea ucraineană Zaporojie aflată sub control rusesc, a declarat guvernatorul instalat de Moscova, relatează Reuters, de la care preciăm următoarele.

Forţele ruse deţin peste jumătate din regiunea Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei. Însă Kievul păstrează controlul asupra centrului administrativ principal al regiunii, iar atacurile sale au întrerupt periodic alimentarea cu energie electrică în zonele ocupate de ruşi.

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie, împreună cu Herson, precum şi Doneţk şi Lugansk, în estul Ucrainei, la aproximativ şapte luni după invadarea vecinului său mai mic.

„Motivul întreruperilor de curent din regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a scris guvernatorul numit de Moscova, Evgheni Baliţki, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Baliţki a precizat că echipele de reparaţii restabilesc alimentarea cu energie electrică şi comută zonele afectate pe linii de rezervă. El a spus că lucrările sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri şi de întuneric”.

Bombardamentele şi atacurile cu drone ucrainene din iunie au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru mai mult de 24 de ore pentru cel puţin 700.000 de locuitori din zonă. Acest atac a părut a fi cel mai mare de acest tip pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei - cea mai mare din Europa, cu şase reactoare - funcţiona normal, nefiind afectată de întreruperile de curent, a declarat pentru agenţia rusă de ştiri RIA directoarea de comunicare a centralei, Evghenia Iaşina.

Centrala nu produce electricitate, dar are nevoie de energie pentru sistemele de răcire şi monitorizare, esenţiale pentru menţinerea siguranţei. Ucraina şi Rusia se acuză frecvent reciproc că organizează atacuri asupra centralei, capturată de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

În partea regiunii Herson aflată sub control ucrainean, guvernatorul Viaceslav Prokudin a declarat, într-o postare pe Telegram, că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor al unui mic oraş situat la nord de capitala regională.

La rândul său, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a anunţat tot pe Telegram că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor al oraşului Nikopol, o ţintă frecventă a atacurilor Moscovei asupra malului nordic al râului Nipru.

