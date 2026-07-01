Reuters: Vânzările de maşini din SUA rămân stabile, în ciuda presiunilor economice

Vânzările de vehicule din Statele Unite ale Americii sunt aşteptate să raporteze o valoare stabilă pentru al doilea trimestru, menţinându-se la aproximativ 4,16 milioane de unităţi, la fel ca în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor transmise de firma de cercetare Cox Automotive, informează Reuters.

Această evoluţie vine în ciuda unui context economic nefavorabil, marcat de preţuri mari la combustibil, inflaţie, incertitudini legate de locurile de muncă şi tensiuni geopolitice determinate de războiul din Iran, transmite sursa citată.

Piaţa auto americană este susţinută în prezent de cumpărătorii cu venituri mari, mai puţin sensibili la inflaţie, dar şi de scăderea uşoară a costurilor de finanţare, informează aceeaşi sursă.

„Piaţa vehiculelor noi a ignorat practic războiul din Iran şi această creştere masivă pe care am avut-o la preţurile petrolului şi ale combustibililor”, declară Charlie Chesbrough, economist senior la Cox Automotive, conform Reuters.

Datele relevă o economie de tip „K”, în care clienţii bogaţi continuă să achiziţioneze bunuri de valoare, în timp ce persoanele cu venituri mici reduc cheltuielile, notează sursa menţionată.

Ponderea cumpărătorilor cu venituri sub 100.000 de dolari a scăzut la 36% din totalul vânzărilor de maşini noi, faţă de 51% în 2020, iar preţul mediu de tranzacţionare din iunie s-a situat la circa 46.400 de dolari, înregistrând o creştere de 1% faţă de anul trecut, informează datele JD Power.

„Fiecare produs de succes pe care îl am este un hibrid sau un vehicul electric”, afirmă Jim Walen, dealer auto din Seattle pentru mărcile Hyundai şi Stellantis, potrivit Reuters.

Creşterea preţurilor la pompă a determinat o orientare masivă a consumatorilor către modelele hibride, ale căror vânzări au crescut cu 17% până în luna mai, conform firmelor de specialitate, transmite sursa citată.

Această tendinţă favorizează grupul Toyota Motor, lider pe segmentul hibrid, care ar putea depăşi din nou General Motors (GM) în clasamentul general al vânzărilor din SUA, după performanţa istorică înregistrată anterior în anul 2021, notează sursa menţionată.