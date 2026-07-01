Reuters: Vicepreşedintele SUA afirmă că poziţia Vaticanului referitoare la imigraţie este ”îngrijorătoare”

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că nu este de acord cu poziţia Vaticanului privind imigraţia, calificând-o drept ”îngrijorătoare”, în urma comentariilor repetate ale Papei Leon, care şi-a exprimat dezaprobarea faţă de măsurile dure ale preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie, transmite Reuters.

Leon al XVI-lea, primul papă american, a făcut apel la o ”reflecţie profundă” în SUA cu privire la modul în care sunt trataţi migranţii sub administraţia Trump, a calificat administraţia Trump drept ”extrem de lipsită de respect” faţă de imigranţi şi a criticat ceea ce el a numit tratamentul ”inuman” la care sunt supuşi aceştia, relatează Reuters.

”Consider că unele dintre declaraţiile venite din partea Vaticanului cu privire la problema imigraţiei, în special, au fost îngrijorătoare şi, în cele din urmă, nu sunt de acord cu ele”, a declarat Vance, care este catolic, într-un interviu acordat emisiunii ”The Ingraham Angle” de la Fox News, citat de Reuters.

”Ceea ce le spun liderilor catolici cu care discut şi care nu sunt de acord cu politicile noastre de imigraţie este că, ştiţi, nu am o atitudine ostilă faţă de acest subiect. Îi invit la dialog, dar îi încurajez, de asemenea, să ţină cont de faptul că migraţia în masă are victime”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Trump a promovat o politică dură de combatere a imigraţiei şi o campanie de deportare care, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, a încălcat dreptul la libera exprimare şi dreptul la un proces echitabil şi a creat un mediu nesigur, în special pentru minorităţile etnice, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială, notează Reuters.

Trump, care l-a criticat pe Papa Leon, afirmă că îşi propune să îmbunătăţească securitatea internă şi să reducă imigraţia ilegală, conform Reuters.

Papa a criticat, de asemenea, şi alte politici promovate de Trump, aminteşte Reuters.

Vaticanul a refuzat să se alăture aşa-numitei iniţiative a lui Trump ”Consiliul Păcii”, pentru Gaza, relatează Reuters.

Papa a criticat războiul cu Iranul care a început pe 28 februarie, când SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, şi a lăudat recent un acord provizoriu între Washington şi Teheran, sperând că acesta va pune capăt conflictului, potrivit Reuters.