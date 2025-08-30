Reuters: Xi Jinping adună „Axa destabilizării” la o paradă militară

Preşedintele chinez Xi Jinping va fi flancat de liderii unora dintre cele mai puternic sancţionate ţări din lume - Rusia, Coreea de Nord, Iran şi Myanmar - la parada militară de săptămâna viitoare de la Beijing, într-o demonstraţie de solidaritate împotriva Occidentului, relatează Reuters, de la care relatăm următoarele.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un vor participa la parada de „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, care marchează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei - fiind pentru prima dată când cei doi apar în public alături de Xi.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian este, de asemenea, aşteptat să fie prezent pe tribună, în timp ce zeci de mii de soldaţi vor defila prin capitala chineză, completând un cvartet pe care analiştii politici şi economici occidentali l-au descris drept „Axa destabilizării” (Axis of Upheaval).

Şeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing, care călătoreşte rar în străinătate, va fi şi el prezent, a anunţat joi Ministerul de Externe chinez.

Aproape niciun lider occidental nu se va număra printre cei 26 de şefi de stat sau de guvern care vor participa la paradă, despre care analiştii politici spun că va demonstra influenţa lui Xi asupra ţărilor care intenţionează să remodeleze ordinea globală condusă de Occident.

„Xi Jinping încearcă să arate că este foarte puternic, că încă este influent şi bine privit în China”, a declarat Alfred Wu, profesor asociat la Şcoala de Politici Publice Lee Kuan Yew, Universitatea Naţională din Singapore. „Când Xi era doar un lider regional, îl admira pe Putin şi vedea în el un model de lider de la care putea învăţa - iar acum el este un lider global. Faptul că Kim se află alături de el subliniază şi mai mult acest statut”, a adăugat expertul.

O coaliţie slabă de state hotărâte să remodeleze ordinea globală condusă de Occident, „Axa destabilizării” a încercat să submineze interesele SUA - fie în privinţa Taiwanului, fie prin blocarea rutelor maritime - şi a încercat să ocolească sancţiunile occidentale oferindu-şi sprijin economic reciproc, susţin analiştii.

Singurii şefi de stat sau de guvern occidentali prezenţi la evenimentele de la Beijing sunt Robert Fico, premierul Slovaciei, stat membru UE, şi Aleksandar Vuèić, preşedintele Serbiei.

Fico s-a opus sancţionării Rusiei pentru războiul din Ucraina şi s-a distanţat de UE vizitând Moscova. Vuèić a vizitat şi el Moscova în mai şi doreşte relaţii bune cu Rusia şi China, dar afirmă că Serbia rămâne angajată pe drumul aderării la UE.

Rusia, pe care Beijingul o consideră partener strategic, a fost lovită de multiple runde de sancţiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, economia sa aflându-se pe punctul de a intra în recesiune.

Putin, căutat de Curtea Penală Internaţională pentru acuzaţii de crime de război privind deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, a vizitat ultima dată China în 2024. El este în mare parte ostracizat de Occident şi a evitat să facă concesii majore privind Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald Trump se străduieşte să pună capăt războiului.

Coreea de Nord, aliat formal al Chinei, se află sub sancţiunile Consiliului de Securitate ONU încă din 2006, din cauza dezvoltării de arme nucleare şi rachete balistice. Kim a vizitat ultima dată China în ianuarie 2019.

China, a doua cea mai mare economie a lumii, cumpără aproximativ 90% din exporturile de petrol sancţionate ale Iranului şi continuă să se aprovizioneze din Myanmar cu metale rare esenţiale pentru fabricarea turbinelor eoliene, dispozitivelor medicale şi vehiculelor electrice.

Alţi lideri care vor participa la ceea ce va fi una dintre cele mai mari parade din China din ultimii ani sunt preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, preşedintele indonezian Prabowo Subianto şi preşedintele Adunării Naţionale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a declarat adjunctul ministrului chinez de externe, Hong Lei.

Naţiunile Unite vor fi reprezentate de subsecretarul general Li Junhua, care a deţinut anterior diverse funcţii în cadrul Ministerului chinez de Externe, inclusiv cea de ambasador al Chinei în Italia, San Marino şi Myanmar.

Fostul prim-ministru japonez Yukio Hatoyama va participa, de asemenea, la paradă, a precizat Hong. El nu a menţionat niciun invitat din Italia sau Germania, celelalte două puteri ale Axei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.