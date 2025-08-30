Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Xi Jinping adună „Axa destabilizării” la o paradă militară

M.P.
Internaţional / 30 august, 09:43

Reuters: Xi Jinping adună „Axa destabilizării” la o paradă militară

Preşedintele chinez Xi Jinping va fi flancat de liderii unora dintre cele mai puternic sancţionate ţări din lume - Rusia, Coreea de Nord, Iran şi Myanmar - la parada militară de săptămâna viitoare de la Beijing, într-o demonstraţie de solidaritate împotriva Occidentului, relatează Reuters, de la care relatăm următoarele.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un vor participa la parada de „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, care marchează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei - fiind pentru prima dată când cei doi apar în public alături de Xi.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian este, de asemenea, aşteptat să fie prezent pe tribună, în timp ce zeci de mii de soldaţi vor defila prin capitala chineză, completând un cvartet pe care analiştii politici şi economici occidentali l-au descris drept „Axa destabilizării” (Axis of Upheaval).

Şeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing, care călătoreşte rar în străinătate, va fi şi el prezent, a anunţat joi Ministerul de Externe chinez.

Aproape niciun lider occidental nu se va număra printre cei 26 de şefi de stat sau de guvern care vor participa la paradă, despre care analiştii politici spun că va demonstra influenţa lui Xi asupra ţărilor care intenţionează să remodeleze ordinea globală condusă de Occident.

„Xi Jinping încearcă să arate că este foarte puternic, că încă este influent şi bine privit în China”, a declarat Alfred Wu, profesor asociat la Şcoala de Politici Publice Lee Kuan Yew, Universitatea Naţională din Singapore. „Când Xi era doar un lider regional, îl admira pe Putin şi vedea în el un model de lider de la care putea învăţa - iar acum el este un lider global. Faptul că Kim se află alături de el subliniază şi mai mult acest statut”, a adăugat expertul.

O coaliţie slabă de state hotărâte să remodeleze ordinea globală condusă de Occident, „Axa destabilizării” a încercat să submineze interesele SUA - fie în privinţa Taiwanului, fie prin blocarea rutelor maritime - şi a încercat să ocolească sancţiunile occidentale oferindu-şi sprijin economic reciproc, susţin analiştii.

Singurii şefi de stat sau de guvern occidentali prezenţi la evenimentele de la Beijing sunt Robert Fico, premierul Slovaciei, stat membru UE, şi Aleksandar Vuèić, preşedintele Serbiei.

Fico s-a opus sancţionării Rusiei pentru războiul din Ucraina şi s-a distanţat de UE vizitând Moscova. Vuèić a vizitat şi el Moscova în mai şi doreşte relaţii bune cu Rusia şi China, dar afirmă că Serbia rămâne angajată pe drumul aderării la UE.

Rusia, pe care Beijingul o consideră partener strategic, a fost lovită de multiple runde de sancţiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, economia sa aflându-se pe punctul de a intra în recesiune.

Putin, căutat de Curtea Penală Internaţională pentru acuzaţii de crime de război privind deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, a vizitat ultima dată China în 2024. El este în mare parte ostracizat de Occident şi a evitat să facă concesii majore privind Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald Trump se străduieşte să pună capăt războiului.

Coreea de Nord, aliat formal al Chinei, se află sub sancţiunile Consiliului de Securitate ONU încă din 2006, din cauza dezvoltării de arme nucleare şi rachete balistice. Kim a vizitat ultima dată China în ianuarie 2019.

China, a doua cea mai mare economie a lumii, cumpără aproximativ 90% din exporturile de petrol sancţionate ale Iranului şi continuă să se aprovizioneze din Myanmar cu metale rare esenţiale pentru fabricarea turbinelor eoliene, dispozitivelor medicale şi vehiculelor electrice.

Alţi lideri care vor participa la ceea ce va fi una dintre cele mai mari parade din China din ultimii ani sunt preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, preşedintele indonezian Prabowo Subianto şi preşedintele Adunării Naţionale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a declarat adjunctul ministrului chinez de externe, Hong Lei.

Naţiunile Unite vor fi reprezentate de subsecretarul general Li Junhua, care a deţinut anterior diverse funcţii în cadrul Ministerului chinez de Externe, inclusiv cea de ambasador al Chinei în Italia, San Marino şi Myanmar.

Fostul prim-ministru japonez Yukio Hatoyama va participa, de asemenea, la paradă, a precizat Hong. El nu a menţionat niciun invitat din Italia sau Germania, celelalte două puteri ale Axei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb