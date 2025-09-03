Reuters: Xi Jinping, cu Putin şi Kim Jong Un alături, organizează o paradă militară fastuoasă

China organizează miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea de foc şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters, de la care reluăm următoarele.
Liderul rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, îl vor flanca pe Xi într-o reuniune fără precedent pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Spectacolul „Ziua Victoriei”, extrem de bine coregrafiat, dar în mare parte evitat de liderii occidentali, vine în contextul în care politica „America First” a preşedintelui american Donald Trump şi războaiele sale comerciale au tensionat alianţele de lungă durată ale Washingtonului.
Peste 50.000 de spectatori care vor fi aduşi în Piaţa Tiananmen vor asista la spectacole aeriene, la defilarea plutonului Armatei Populare de Eliberare, precum şi la prezentarea echipamentelor militare de ultimă generaţie, cum ar fi rachetele hipersonice, dronele fără pilot şi tancurile echipate.
Principalele drumuri şi şcoli din Beijing au fost închise pentru parada de 70 de minute, punctul culminant al săptămânilor de pregătiri minuţioase în materie de securitate şi de repetiţii nocturne.
Evenimentul va începe la ora 9 dimineaţa, ora locală (04:00, ora României), potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua din China.
Xi a prezentat Al Doilea Război Mondial ca un punct de cotitură major în „marea renaştere a naţiunii chineze”, în care aceasta a depăşit umilinţa invaziei japoneze pentru a deveni o putere economică.
În cadrul discursului său principal de la ceremonie, este de aşteptat ca Xi să sublinieze triumful Chinei şi al Rusiei Sovietice în înfrângerea fascismului şi rolul avut în menţinerea ordinii internaţionale postbelice.
La începutul acestei săptămâni, Xi şi-a dezvăluit viziunea asupra unei noi ordini globale la un summit regional de securitate, apelând la unitate împotriva „hegemoniei şi politicii celui mai puteric”, o aluzie la adresa Statelor Unite şi a tarifelor drastice impuse de preşedintele Donald Trump atât prietenilor, cât şi duşmanilor.
Putin a profitat deja de ocazie pentru a încheia acorduri energetice aprofundate cu China, în timp ce reuniunea îi oferă liderului nord-coreean Kim Jong Un ocazia de a obţine sprijin implicit pentru armele sale nucleare interzise.
Kim, aflat la primul său eveniment multilateral important, este primul lider nord-coreean care participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.
Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest eveniment istoric. Autorităţile locale din întreaga ţară au mobilizat zeci de mii de voluntari şi membri ai Partidului Comunist pentru a monitoriza orice semne de potenţiale tulburări înainte de paradă, arată estimările bazate pe anunţurile de recrutare online.
„Preşedintele Xi va profita de această ocazie pentru a arăta că armata îl susţine în mod clar şi fără echivoc”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Global China Hub din cadrul Atlantic Council.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 08:50)
Asta inteleg socialistii sa se dea mari, in loc de parada daca investeau banii in niste start upuri pe intelegenta artificiala ar fi fost mai castigati. In final China si Rusia nu sunt in stare de inventeze nimic, doar sa copieze. Le raman paradele pentru a stimula orgoliile prostimii.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 09:14)
Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă;
Armenia: Premierul Nikol Pashinyan
Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr
Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev
Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman
Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan
Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni
Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono
Iran: Președintele Masoud Pezeshkian
Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev
Kîrgîzstan: Sadyr Japarov
Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama
Laos: Președintele Thongloun Sisoulith
Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim
Maldive: Președintele Mohamed Muizzu
Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh
Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing
Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli
Noua Zeelandă: Fostul premier John Key
Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un
Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif
Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong
Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik
Takikistan: Președintele Emomali Rahmon
Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay
Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev
Vietnam: Președintele Luong Cuong
Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko
Belgia: Fostul premier Yves Leterme
Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov
Grecia: Fostul premier George Papandreou
Italia: Fostul premier Massimo D’Alema
Ungaria: ministrul Peter Szijjarto
România: Fostul premier Adrian Năstase
România: Fostul premier Viorica Dăncilă
Rusia: Președintele Vladimir Putin
Serbia: Președintele Aleksandar Vucic
Slovacia: Premierul Robert Fico
Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer
Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga
Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso
Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir
Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa
Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel
Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo
Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez
ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn
CIS: Secretarul general Serghei Lebedev
ONU: Sub-secretarul general Li Junhua
SCO: Secretarul general Nurlan Yermekbayev