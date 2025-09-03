Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Xi Jinping, cu Putin şi Kim Jong Un alături, organizează o paradă militară fastuoasă

M.P.
Internaţional / 3 septembrie, 08:20

Reuters: Xi Jinping, cu Putin şi Kim Jong Un alături, organizează o paradă militară fastuoasă

China organizează miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea de foc şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters, de la care reluăm următoarele.

Liderul rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, îl vor flanca pe Xi într-o reuniune fără precedent pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Spectacolul „Ziua Victoriei”, extrem de bine coregrafiat, dar în mare parte evitat de liderii occidentali, vine în contextul în care politica „America First” a preşedintelui american Donald Trump şi războaiele sale comerciale au tensionat alianţele de lungă durată ale Washingtonului.

Peste 50.000 de spectatori care vor fi aduşi în Piaţa Tiananmen vor asista la spectacole aeriene, la defilarea plutonului Armatei Populare de Eliberare, precum şi la prezentarea echipamentelor militare de ultimă generaţie, cum ar fi rachetele hipersonice, dronele fără pilot şi tancurile echipate.

Principalele drumuri şi şcoli din Beijing au fost închise pentru parada de 70 de minute, punctul culminant al săptămânilor de pregătiri minuţioase în materie de securitate şi de repetiţii nocturne.

Evenimentul va începe la ora 9 dimineaţa, ora locală (04:00, ora României), potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua din China.

Xi a prezentat Al Doilea Război Mondial ca un punct de cotitură major în „marea renaştere a naţiunii chineze”, în care aceasta a depăşit umilinţa invaziei japoneze pentru a deveni o putere economică.

În cadrul discursului său principal de la ceremonie, este de aşteptat ca Xi să sublinieze triumful Chinei şi al Rusiei Sovietice în înfrângerea fascismului şi rolul avut în menţinerea ordinii internaţionale postbelice.

La începutul acestei săptămâni, Xi şi-a dezvăluit viziunea asupra unei noi ordini globale la un summit regional de securitate, apelând la unitate împotriva „hegemoniei şi politicii celui mai puteric”, o aluzie la adresa Statelor Unite şi a tarifelor drastice impuse de preşedintele Donald Trump atât prietenilor, cât şi duşmanilor.

Putin a profitat deja de ocazie pentru a încheia acorduri energetice aprofundate cu China, în timp ce reuniunea îi oferă liderului nord-coreean Kim Jong Un ocazia de a obţine sprijin implicit pentru armele sale nucleare interzise.

Kim, aflat la primul său eveniment multilateral important, este primul lider nord-coreean care participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.

Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest eveniment istoric. Autorităţile locale din întreaga ţară au mobilizat zeci de mii de voluntari şi membri ai Partidului Comunist pentru a monitoriza orice semne de potenţiale tulburări înainte de paradă, arată estimările bazate pe anunţurile de recrutare online.

„Preşedintele Xi va profita de această ocazie pentru a arăta că armata îl susţine în mod clar şi fără echivoc”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Global China Hub din cadrul Atlantic Council.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 08:50)

    Asta inteleg socialistii sa se dea mari, in loc de parada daca investeau banii in niste start upuri pe intelegenta artificiala ar fi fost mai castigati. In final China si Rusia nu sunt in stare de inventeze nimic, doar sa copieze. Le raman paradele pentru a stimula orgoliile prostimii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 09:14)

    Lista completă a invitaților care vor lua parte la paradă;

    Armenia: Premierul Nikol Pashinyan 

    Australia: Fostul ministru de Externe Bob Carr 

    Azerbaijan: Președintele Ilham Aliyev 

    Bangladesh: Consilierul pe securitate națională Khalilur Rahman 

    Brunei: Comandantul Haszaimi Bol Hassan 

    Cambodgia: Regele Norodom Sihamoni 

    Indonezia: Ministrul de Externe Sugiono 

    Iran: Președintele Masoud Pezeshkian 

    Kazahstan: Președintele Kassym-Jomart Tokayev 

    Kîrgîzstan: Sadyr Japarov 

    Japonia: Fostul prim-ministru Yukio Hatoyama 

    Laos: Președintele Thongloun Sisoulith 

    Malaezia: Premierul Anwar Ibrahim 

    Maldive: Președintele Mohamed Muizzu 

    Mongolia: Președintele Ukhnaagiin Khurelsukh 

    Myanmar: Președintele interimar Min Aung Hlaing 

    Nepal: Premierul K.P. Sharma Oli 

    Noua Zeelandă: Fostul premier John Key 

    Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un 

    Pakistan: Premierul Shehbaz Sharif 

    Singapore: Premierul adjunct Gan Kim Yong 

    Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shik 

    Takikistan: Președintele Emomali Rahmon 

    Timor: Președintele Parlamentului Maria Fernanda Lay 

    Uzbekistan: Președintele Shaykat Mirziyovev 

    Vietnam: Președintele Luong Cuong 

    Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko 

    Belgia: Fostul premier Yves Leterme 

    Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov 

    Grecia: Fostul premier George Papandreou 

    Italia: Fostul premier Massimo D’Alema 

    Ungaria: ministrul Peter Szijjarto 

    România: Fostul premier Adrian Năstase  

    România: Fostul premier Viorica Dăncilă 

    Rusia: Președintele Vladimir Putin 

    Serbia: Președintele Aleksandar Vucic 

    Slovacia: Premierul Robert Fico 

    Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer 

    Algeria: Fostul ministru al veteranilor Laid Rebiga 

    Congo: Președintele Denis Sassou Nguesso 

    Egipt: Premierul adjunct Kamel al-Wazir 

    Zimbabwe: Președintele Emmerson Mnangagwa 

    Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel 

    Nicaragua: Consilierul prezidențial Laureano Ortega Murillo 

    Venezuela: Președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez 

    ASEAN: Secretarul general Kao Kim Hourn 

    CIS: Secretarul general Serghei Lebedev 

    ONU: Sub-secretarul general Li Junhua 

    SCO: Secretarul general Nurlan Yermekbayev

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb