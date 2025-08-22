Rezerva Federală, divizată între inflaţie, piaţa muncii şi tarifele impuse de Trump

Procesul-verbal al şedinţei Rezerveri Federale (fed) din iulie arată că oficialii băncii centrale americane sunt împărţiţi în privinţa politicii monetare, majoritatea votând pentru menţinerea dobânzii de referinţă la intervalul 4,25%-4,5%, dar doi guvernatori, Christopher Waller şi Michelle Bowman, cerând deja reducerea acesteia, relatează CNBC.

Este pentru prima dată în peste 30 de ani când mai mulţi membri ai boardului votează împotriva unei decizii privind ratele, conform sursei.

Membrii Fed au semnalat atât riscuri de creştere a inflaţiei, cât şi riscuri pentru ocuparea forţei de muncă.

Tarifele vamale impuse de preşedintele Donald Trump au fost identificate ca sursă majoră de incertitudine, iar unii oficiali se tem că acestea ar putea destabiliza aşteptările inflaţioniste, transmite sursa citată.

În acelaşi timp, încetinirea consumului şi a activităţii economice a crescut riscul deteriorării pieţei muncii.

Economiştii Fed au descris creşterea economică din prima jumătate a anului ca fiind ”modestă”, în timp ce datele publicate ulterior au arătat că ritmul angajărilor a fost mai slab decât se estimase iniţial.

În acest context, preşedintele Fed, Jerome Powell, urmează să ofere vineri, la simpozionul anual de la Jackson Hole, indicii privind direcţia imediată a politicii monetare şi perspectiva pe termen lung.

Presiunea politică asupra Fed se intensifică, Trump cerând insistent reducerea dobânzilor şi chiar demisia unor guvernatori, inclusiv a Lisei Cook, pe care o acuză de fraudă ipotecară. În plus, prin demisia guvernatoarei Adriana Kugler, preşedintele american are acum ocazia să numească un nou membru în boardul Fed.