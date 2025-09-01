Rezervele internaţionale ale ţării noastre au crescut la 74,9 miliarde euro în august

Banca Naţională a României a anunţat că rezervele internaţionale (valute plus aur) au ajuns la 74,9 miliarde euro, în creştere faţă de 72,8 miliarde euro la 31 iulie, potrivit BNR.

Rezervele valutare au totalizat 65,2 miliarde euro, comparativ cu 63,2 miliarde euro în luna precedentă. În cursul lunii august au avut loc intrări de 3,34 miliarde euro - reprezentând alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, ale Comisiei Europene şi modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor comerciale - şi ieşiri de 1,37 miliarde euro, generate de plăţi de rate şi dobânzi la datoria publică şi alte operaţiuni.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,6 tone, cu o valoare de 9,7 miliarde euro, în funcţie de evoluţiile internaţionale ale preţurilor.

BNR estimează că plăţile scadente în septembrie în contul datoriei publice denominate în valută se ridică la aproximativ 902 milioane euro.