Rezultate ING Bank România în prima jumătate a anului 2025

M.P.
Piaţa de Capital / 4 septembrie, 12:45

Rezultate ING Bank România în prima jumătate a anului 2025

În primele şase luni ale anului 2025, activele băncii s-au majorat cu 11%, ajungând la valoarea de 79 mld. lei, în vreme ce profitul net a înregistrat o creştere de 4,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, conform unui comunicat remis redacţiei.

„Prima parte a anului 2025 a fost asociată cu un nivel ridicat de incertitudine, însă clienţii noştri dau dovadă de rezilienţă şi consecvenţă, ceea ce se reflectă în creşterea activelor băncii şi în parametrii noştri de performanţă. Rămânem acelaşi jucător implicat în economia românească şi un partener de cursă lungă pentru clienţii noştri, traversând împreună ciclurile economice. Anul acesta ducem la bun sfârşit un amplu proiect de accesibilitate, prin care oferim servicii şi produse adaptate persoanelor cu dizabilităţi, printre care se numără cardurile cu notch, soluţii digitale şi agenţii accesibilizate cu ATM-uri dedicate, traseu tactil, rampe şi indicatoare Braille. Nu în ultimul rând, lucrăm intens la diversele tipuri de servicii RoPay, primul fiind deja lansat în prima jumătate a anului, respectiv plata prin scanarea unui cod QR cu ING Home'Bank. RoPay reprezintă primul serviciu naţional de plăţi instant prin telefon mobil disponibil în România”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Sursa citată precizează:

„Portofoliul de credite a crescut cu 17,2% (ajungând la 45,9 miliarde lei) în primele şase luni din 2025, comparativ cu prima jumătate a anului trecut, iar valoarea depozitelor atrase de la clienţi a ajuns la 68,8 miliarde de lei (în creştere cu 11% faţă de primul semestru din 2024). Impactul incertitudinilor din prima jumătate de an s-a reflectat în creşterea costurilor cu provizioane, la 46,7 milioane de lei (cu 32,1% mai mult faţă de 2024) şi în creşterea cheltuielilor operaţionale cu 46,1%. Totodată, valoarea impozitelor plătite s-a majorat cu 10,6%. Cu toate acestea, rezultatul operaţional a înregistrat o creştere de 6,7%, demonstrând eficienţa deciziilor luate şi a creşterii sănătoase a bancii.

ING Bank România a continuat să finanţeze tranziţia către o economie verde prin strategia sa de creditare, înregistrând un procent de 39,5% din totalul creditelor ipotecare acordate sub formă de credite sustenabile. Totodată, pe segmentul corporate, banca a mobilizat fonduri în valoare de aproximativ 110 milioane euro destinate finanţărilor sustenabile în primul semestru al anului 2025.

În segmentul companiilor mari, ING Bank România a participat la o finanţare sindicalizată în valoare de 3,1 miliarde lei pentru Electrica S.A. Fondurile vor fi utilizate pentru investiţii şi refinanţare, parte din strategia Electrica de consolidare financiară şi susţinere a investiţiilor în energie regenerabilă.

RoPay, serviciul naţional de plăţi instant cu mobilul dezvoltat de TRANSFOND şi implementat de băncile de pe piaţa românească, a început să se vadă şi în portofoliul de servicii ING. Clienţii ING Bank România pot plăti sau transfera instant bani către alte persoane fizice prin scanarea unui cod QR generat de beneficiar, din aplicaţia mobilă ING Home'Bank. Pe măsură ce mai mulţi comercianţi se înscriu în RoPay, clienţii ING vor putea face plăţi contactless, online sau la utilităţi, fără să folosească detalii bancare sau cardul.

Din luna iunie, ING Bank oferă noi produse şi servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv carduri speciale, soluţii digitale şi agenţii accesibile. Peste 100 de office-uri ING permit accesul persoanelor cu dizabilităţi de vedere sau locomotorii, iar două sucursale din Bucureşti sunt complet adaptate cu rampă, indicatoare Braille, traseu tactil şi ATM-uri dedicate. Până la finalul anului, ING îşi propune să ofere în fiecare office ATM-uri accesibile comunităţii de persoane cu dizabilităţi. De asemenea, au fost emise peste 16.000 de carduri cu notch pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere.

Anul acesta ING a lansat şi Kitul de Siguranţă, o funcţionalitate în aplicaţia de mobile ING Home'Bank, care permite utilizatorilor să îşi consolideze protecţia împotriva fraudelor din mediul online. Spre exemplu, clienţii pot să marcheze dispozitivul ca fiind de încredere sau să activeze autentificarea biometrică pentru acces în aplicaţie şi de autorizare a operaţiunilor prin amprentă sau recunoaştere facială. Geolocalizarea, una dintre cele mai populare opţiuni din kit, poate bloca automat tranzacţiile suspecte realizate din alte ţări decât cea în care se află utilizatorul, folosind coordonatele GPS ale telefonului. De la începutul anului trecut, când a fost lansat serviciul de geolocalizare, 500.000 clienţi şi-au activat funcţionalitatea.

ING a alocat un total de 5 milioane de euro în proiecte pentru educaţie financiară, un mediu mai sănătos şi pentru comunităţi civice mai bune în prima jumătate a anului 2025.

Platforma de Mediu pentru Bucureşti, unul dintre cele mai ample iniţiative pentru comunitate susţinute de ING Bank încă de la început, a finalizat cu succes noi etape ale proiectului „În ZONA TA” în Bucureşti şi Cluj. Fondurile au mers către microcomunităţi care au propus iniţiative de economie circulară, reducerea plasticului, biodiversitate şi grădini urbane, până la întâlniri comunitare şi mobilitate. Tot la nivel de implicare civică, ING a susţinut Caravana Civică Gen, Ştiri, un proiect care a ajuns în 8 oraşe din ţară şi care a adus împreună peste 400 de tineri. Caravana a oferit un prilej de dezbatere despre nevoile comunităţilor locale: oraşe mai accesibile şi mai verzi, transport public mai bine gândit, spaţii publice prietenoase şi sigure, sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi şi mai mult dialog cu autorităţile.

Educaţia şi proiectele de sănătate financiară rămân priorităţi pentru ING Bank. Alături de Federaţia Naţională a Părinţilor, angajaţii voluntari ING s-au transformat în profesori de educaţie financiară pentru aproape 10.000 de elevi din 60 de licee, în 22 de oraşe. Proiectul Narada a produs schimbări în vieţile a peste 100 de elevi din şase şcoli din ţară, iar Banometru a contribuit şi în 2025 la susţinerea a 7600 de români să îşi schimbe obiceiurile financiare.

Susţinerea comunităţilor se face şi cu ajutorul tehnologiei. Prin campania „Donează în Home'Bank”, clienţii ING Bank România au donat 77.900 de euro în perioada Paştelui, prin 3.000 de tranzacţii, iar banca a dublat această sumă pentru a sprijini comunităţile. În total, au fost strânşi peste 115.000 euro pentru cauze precum sprijinirea grupurilor vulnerabile şi a proiectelor din domeniul sănătăţii, educaţiei şi iniţiativelor de mediu”.

