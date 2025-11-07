Gigantul german Rheinmetall va începe să construiască sateliţi, primii 40 fiind contractaţi până la sfârşitul anului, a declarat joi directorul executiv al companiei Armin Papperger, scrie Bloomberg.

„Dar Germania are nevoie de mult mai mult. Vorbim despre 200, 300 de sateliţi pe care îi putem produce aici, în Germania”, a spus Papperger.

Rheinmetall AG a înregistrat o marjă operaţională de 11,1% după nouă luni, în scădere de la 11,3% în aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce se pregăteşte pentru comenzi majore cu întârzieri semnificative, inclusiv zeci de sateliţi şi zeci de mii de vehicule.

Armin Papperger a declarat că Rheinmetall trebuie să livreze 40.000 de vehicule militare numai în Europa, pe măsură ce continentul se pregăteşte să facă faţă unei Rusii din ce în ce mai agresive.

El a afirmat că compania trebuie să îmbunătăţească automatizarea producţiei pentru a putea atinge aceste obiective şi a capta 25% până la 30% din bugetele NATO europene.

Într-o conferinţă telefonică ulterioară cu analiştii, el a declarat că se aşteaptă la comenzi potenţiale în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro în următoarele două trimestre din partea diviziei de sateliţi, o asociere în participaţiune cu compania finlandeză ICEYE Oy. Rheinmetall doreşte, de asemenea, să producă sateliţi electro-optici şi de comunicaţii şi caută parteneri, a spus el.

Rheinmetall şi-a menţinut previziunile pentru întregul an, estimând o creştere a vânzărilor cu 25% până la 30% şi o marjă operaţională de aproximativ 15,5%. Acţiunile companiei au crescut cu peste 4% la bursă în Frankfurt, dar au scăzut în teritoriu negativ în cursul după-amiezii.

Compania a declarat că se aşteaptă ca comenzile să se materializeze spre sfârşitul anului sau în 2026. Alegerile din Germania de la începutul anului 2025 au contribuit la întârzierile în achiziţii, deoarece a fost dezbătut şi aprobat un nou buget.

Compania germană de apărare a înregistrat vânzări de 7,5 miliarde de euro în primele trei trimestre, în creştere faţă de 6,3 miliarde de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Portofoliul său de comenzi a crescut la 64 de miliarde de euro, comparativ cu 51,9 miliarde de euro în anul precedent.

Compania germană de apărare colaborează cu mai mulţi contractori americani din domeniul apărării, printre care Lockheed Martin Corp şi Anduril Industries Inc., în domeniul aviaţiei şi al rachetelor. În interviu, Papperger a declarat că compania sa explorează o posibilă colaborare cu Raytheon, pe măsură ce îşi intensifică activitatea în domeniul naval.

Rheinmetall, care s-a concentrat în mod tradiţional pe sisteme terestre şi muniţie, a anunţat în septembrie că va achiziţiona Naval Vessels Luerssen. Compania îşi extinde, de asemenea, producţia, în special în Europa de Est.

Papperger a semnat un contract cu guvernul bulgar pentru construirea a două fabrici de muniţie la sfârşitul lunii octombrie şi a pus marţi piatra de temelie pentru o fabrică de artilerie în Lituania.