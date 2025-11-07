Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rheinmetall va începe să construiască sateliţi

T.B.
Internaţional / 7 noiembrie, 12:20

Rheinmetall va începe să construiască sateliţi

Gigantul german Rheinmetall va începe să construiască sateliţi, primii 40 fiind contractaţi până la sfârşitul anului, a declarat joi directorul executiv al companiei Armin Papperger, scrie Bloomberg.

„Dar Germania are nevoie de mult mai mult. Vorbim despre 200, 300 de sateliţi pe care îi putem produce aici, în Germania”, a spus Papperger.

Rheinmetall AG a înregistrat o marjă operaţională de 11,1% după nouă luni, în scădere de la 11,3% în aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce se pregăteşte pentru comenzi majore cu întârzieri semnificative, inclusiv zeci de sateliţi şi zeci de mii de vehicule.

Armin Papperger a declarat că Rheinmetall trebuie să livreze 40.000 de vehicule militare numai în Europa, pe măsură ce continentul se pregăteşte să facă faţă unei Rusii din ce în ce mai agresive.

El a afirmat că compania trebuie să îmbunătăţească automatizarea producţiei pentru a putea atinge aceste obiective şi a capta 25% până la 30% din bugetele NATO europene.

Într-o conferinţă telefonică ulterioară cu analiştii, el a declarat că se aşteaptă la comenzi potenţiale în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro în următoarele două trimestre din partea diviziei de sateliţi, o asociere în participaţiune cu compania finlandeză ICEYE Oy. Rheinmetall doreşte, de asemenea, să producă sateliţi electro-optici şi de comunicaţii şi caută parteneri, a spus el.

Rheinmetall şi-a menţinut previziunile pentru întregul an, estimând o creştere a vânzărilor cu 25% până la 30% şi o marjă operaţională de aproximativ 15,5%. Acţiunile companiei au crescut cu peste 4% la bursă în Frankfurt, dar au scăzut în teritoriu negativ în cursul după-amiezii.

Compania a declarat că se aşteaptă ca comenzile să se materializeze spre sfârşitul anului sau în 2026. Alegerile din Germania de la începutul anului 2025 au contribuit la întârzierile în achiziţii, deoarece a fost dezbătut şi aprobat un nou buget.

Compania germană de apărare a înregistrat vânzări de 7,5 miliarde de euro în primele trei trimestre, în creştere faţă de 6,3 miliarde de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Portofoliul său de comenzi a crescut la 64 de miliarde de euro, comparativ cu 51,9 miliarde de euro în anul precedent.

Compania germană de apărare colaborează cu mai mulţi contractori americani din domeniul apărării, printre care Lockheed Martin Corp şi Anduril Industries Inc., în domeniul aviaţiei şi al rachetelor. În interviu, Papperger a declarat că compania sa explorează o posibilă colaborare cu Raytheon, pe măsură ce îşi intensifică activitatea în domeniul naval.

Rheinmetall, care s-a concentrat în mod tradiţional pe sisteme terestre şi muniţie, a anunţat în septembrie că va achiziţiona Naval Vessels Luerssen. Compania îşi extinde, de asemenea, producţia, în special în Europa de Est.

Papperger a semnat un contract cu guvernul bulgar pentru construirea a două fabrici de muniţie la sfârşitul lunii octombrie şi a pus marţi piatra de temelie pentru o fabrică de artilerie în Lituania.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb