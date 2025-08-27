Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rheinmetall va produce proiectile şi praf de puşcă în Bulgaria

T.B.
Companii / 27 august, 07:30

Rheinmetall va produce proiectile şi praf de puşcă în Bulgaria

Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall intenţionează să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste 1 miliard de euro, a anunţat marţi firma germană, care şi-a extins de curând afacerile şi în România.

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de a-şi moderniza capacităţile de apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a urmărit să încheie joint-venture-uri pe tot continentul în încercarea de a-şi consolida capacitatea de producţie, notează Reuters.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului de centru-dreapta GERB aflat la guvernare în Bulgaria, a declarat luni într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, la sediul companiei din Duesseldorf pentru a discuta despre cele două fabrici comune, potrivit sursei.

Borissov a spus că a început să discute cu Papperger în martie despre o posibilă producţie comună, iar Bulgaria şi Rheinmetall pregătesc acum planuri pentru fabricarea de praf de puşcă şi încărcături, precum şi de proiectile de 155 de milimetri, în conformitate cu standardele NATO.

Acordurile ar urma să fie finalizate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investeşte în mai multe ţări europene pentru a crea noi capacităţi şi menţine alianţe cu alte firme din domeniul apărării, printre care Leonardo din Italia şi Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a ajuta la satisfacerea cererii pe pieţele sale principale din Europa - Germania şi Ucraina.

„Suntem încântaţi de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o şi vom fi un partener de încredere şi eficient pentru această ţară”, a declarat Rheinmetall într-un comunicat. „Vom furniza mai multe detalii după semnarea contractelor”, a adăugat compania.

Rheinmetall a cumpărat anul trecut pachetul majoritar din Automecanica Mediaş, iar luna trecută a anunţat că va produce aici transportoare blindate Lynx.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb