Robert Sighiartău (PNL): Reformele lui Bolojan afectează interesele PSD

A.G.
Politică / 20 aprilie, 11:07

Sursa foto: Facebook / Robert Sighiartau

Deputatul PNL Robert Sighiartău susţine că actualele tensiuni politice sunt generate de pierderea influenţei PSD asupra resurselor publice şi de schimbările promovate de premierul Ilie Bolojan, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

În mesajul său, Sighiartău afirmă că reducerea cheltuielilor statului şi reformele instituţionale afectează direct sprijinul politic al PSD. Acesta susţine că, după eşecul electoral din 2024, alegerea lui Ilie Bolojan la conducerea PNL a reprezentat „o decizie corectă”, în condiţiile în care noul lider ar fi venit cu un program de guvernare clar, într-un context marcat de un deficit bugetar ridicat, potrivit postării citate.

Deputatul liberal enumeră o serie de măsuri pe care le consideră relevante, între care reducerea cheltuielilor publice, reforme în instituţii precum ANRE, ASF şi ANCOM, diminuarea numărului de membri din consiliile de administraţie şi eliminarea pensiilor speciale pentru magistraţi, potrivit aceleiaşi surse. În opinia sa, aceste măsuri transmit un semnal că „se poate” şi că vor urma reforme suplimentare, notează deputatul PNL pe pagina sa de Facebook.

Sighiartău afirmă că PSD nu ar putea funcţiona într-un astfel de model de guvernare, pe care îl descrie ca fiind incompatibil cu un sistem bazat pe „reţele de interese dependente de resurse publice”, conform postării pe Facebook.

În acelaşi context, acesta acuză PSD că a utilizat în mod constant o strategie de influenţare a partidelor rivale, inclusiv prin atragerea unor lideri PNL în structuri de putere, cu scopul de a menţine controlul politic, potrivit aceleiaşi surse. Deputatul liberal susţine că astfel de practici ar fi fost prezente în coaliţiile anterioare şi că desprinderea de această influenţă a fost dificilă, conform sursei citate.

Sighiartău face referire la perioada 2017-2020, când PNL ar fi reuşit să îşi consolideze poziţia politică, menţionând câştigarea alegerilor europarlamentare din 2019 şi a celor locale din 2020. Ulterior, acesta afirmă că apropierea de PSD prin formule de guvernare minoritară ar fi slăbit partidul, potrivit postării citate.

În opinia sa, alegerea lui Ilie Bolojan la conducerea PNL a marcat o ruptură faţă de PSD, reflectată inclusiv în rezultatele electorale din Capitală, unde liberalii ar fi candidat independent şi ar fi obţinut un scor semnificativ, conform aceleiaşi surse.

Deputatul PNL consideră că actuala criză politică „nu este întâmplătoare”, ci reprezintă o reacţie la pierderea accesului la resurse şi la faptul că PSD nu s-ar mai putea baza pe un PNL „controlabil” în viitor, potrivit postării de pe Facebook.

În concluzie, Sighiartău susţine că PSD acţionează în principal în funcţie de propriile interese, în timp ce PNL ar trebui să prioritizeze „România pe primul loc”, promovând politici de dreapta şi continuând reformele începute, conform aceleiaşi surse.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

