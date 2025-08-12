Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ROCA Investments preia 20% din Grupul Adrem după avizul Consiliului Concurenţei

A.B.
Companii / 12 august, 13:09

ROCA Investments şi Grupul Adrem au anunţat finalizarea tranzacţiei prin care compania de private equity intră în acţionariatul grupului energetic cu o participaţie de 20%, conform unui comunicat al companiei. Operaţiunea a primit avizul Consiliului Concurenţei.

Potrivit părţilor, investiţia va sprijini extinderea proiectelor EPC (Engineering, Procurement, and Construction), dezvoltarea infrastructurii pentru energie regenerabilă şi digitalizarea reţelelor electrice. „Viitorul României depinde de puterea sectoarelor sale strategice. Infrastructura energetică este unul dintre cele mai importante, iar investiţia ROCA Investments în Adrem reprezintă un pas decisiv către consolidarea acestui domeniu”, a declarat Rudi Vizental, CEO şi co-fondator ROCA Investments.

Corneliu Bodea, CEO al Adrem, a subliniat că atragerea de capital local va accelera dezvoltarea companiei: „Este un pas important către consolidarea unei poveşti de succes româneşti, care îşi propune în continuare să fie un exemplu de performanţă în piaţa locală”.

Fondată în 1992, Adrem are peste 1.600 de angajaţi şi o reţea de peste 30 de sedii la nivel naţional. Grupul oferă servicii şi soluţii pentru sectorul energetic, de la lucrări de dezvoltare şi mentenanţă a reţelelor electrice, până la soluţii fotovoltaice, pompe de căldură şi staţii de încărcare pentru vehicule electrice.

ROCA Investments, înfiinţată în 2018, a investit în peste 20 de companii antreprenoriale româneşti şi a realizat exituri din afaceri precum Romcargo, Frigotehnica şi Artesana.

Opinia Cititorului

