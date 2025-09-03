Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rogobete: ”Colegii care lucrează de noapte în urgenţe trebuie să fie plătiţi corespunzător”

S.B.
Politică / 3 septembrie, 10:56

Rogobete: ”Colegii care lucrează de noapte în urgenţe trebuie să fie plătiţi corespunzător”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete este de părere că personalul medical care lucrează de noapte - în serviciile de urgenţă, pe ambulanţe, pe elicoptere sau pe avionul SMURD ar trebui să fie plătit corespunzător, potrivit news.ro.

”Este o asumare a noastră acest lucru”, a precizat ministrul. Totuşi, Rogobete a precizat că acest lucru se va putea face după ce bugetul naţional va fi echilibrat.

”Colegii care fac gărzi de noapte, mă rog, gărzi şi muncă de noapte, colegii care lucrează în urgenţă, colegii pe care lucrează pe ambulanţe, pe elicoptere, pe avioane şi aşa mai departe, unde munca lor este la un stres şi la o presiune uriaşă să fie plătiţi corespunzător. Este o asumare a noastră acest lucru, dar acest lucru se poate face, această echilibrare, dacă doriţi, normală şi de bun simţ, se poate face doar dacă echilibrăm bugetul. Nu punem acum, mă refer la finalul acestui an, o presiune suplimentară pe el pentru că nu va rezista”, a declarat Alexandru Rogobete, marţi seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a expliat că în acest moment bugetul ministerului este ca un pacient în terapie intensivă

”Ştiţi cum e bugetul Sănătăţii acum? Ca un pacient de terapie intensivă. Orice tensiune suplimentară pe bugetul Sănătăţii va duce la colaps”, a mai declarat Rogobete.

Potrivit acestuia, toate măsurile care s-au luat ”duc la echilibrarea sistemului în momentul de faţă, fără presiuni suplimentare”.

”În momentul în care se echilibrează, în momentul în care, plastic vorbesc acum, funcţiile vitale încep să revină la normal, în momentul în care reuşim să încasăm în bugetul sănătăţii fonduri suplimentare, putem vorbi de o stare de echilibru în care putem corecta nedreptăţile despre care am discutat şi care există şi pe care eu le recunosc. Eu nu pot lua de la gura bolnavului, din spital, bani de medicamente”, a declarat Alexandru Rogobete.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  alt individ fara nicio calificare
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 12:07)

    nu intelege nimic chiar daca ii explica cineva de zece ori. adica unul care doarme noapte este de garda dar nu vine nimeni niciodata si daca vine cineva pacientul este " impachetat ' si trimis la Bucuresti ,Cluj ,Iasi ,Constanta in general in marile centre medicale , ce sa facem sa-i marim leafa unuia care nu face nimic luni de zile ,sunt sute de asemenea spitale in tara , toate spitalele din orasele mici si mijlocii nu fac nimic dacat sa trimita cu ambulanta pacientul in centrele universitare.

    de ce nu platiti cadrele medicale in functie de interventiile,consultatile medicale acordate intr-o luna la fel ca in clinicile si spitalele private ? 

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

