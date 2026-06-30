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Rogobete: ”Reforma nu se face prin ipocrizie”

S.B.
Politică / 30 iunie, 11:07

Rogobete: ”Reforma nu se face prin ipocrizie”

Reforma adevărată este rezultatul muncii unor echipe, al consultării cu profesioniştii, al dialogului cu societatea şi al unor decizii asumate, bazate pe dovezi şi pe impactul asupra oamenilor, afirmă fostul ministru PSD al Sănătăţii Alexandru Rogobete, care, referindu-se la argumentul invocat de premierul interimar Ilie Bolojan pentru măsurile economice dure, precizează că reforma nu se face prin ipocrizie şi că nu există un singur om care poate face reformă, reforma adevărată fiind rezultatul muncii unor echipe, potrivit news.ro.

"Reforma nu este doar un cuvânt. Reforma nu este marketing. Reforma este o schimbare reală. În ultimul timp, cuvântul "reformă" a devenit probabil cel mai folosit termen din discursul politic românesc. Îl auzim în aproape fiecare conferinţă de presă, în fiecare postare pe social media şi în aproape fiecare program de guvernare. De ce? Pentru că oamenii îşi doresc reformă. Îşi doresc un stat mai eficient, instituţii mai puternice şi servicii publice mai bune. Iar unii au înţeles că este suficient să rostească acest cuvânt pentru a crea impresia că schimbarea deja se întâmplă. Dar reforma nu se face prin ipocrizie!", afirmă Rogobete într-o postare pe Facebook.

El consideră că nu există un singur om care poate face reformă, reforma adevărată fiind rezultatul muncii unor echipe, al consultării cu profesioniştii, al dialogului cu societatea şi al unor decizii asumate, bazate pe dovezi şi pe impactul asupra oamenilor.

"În România, vedem însă prea des cum termenul "reformă" este folosit pentru capital politic. Blocarea angajărilor în domenii critice precum sănătatea, educaţia sau apărarea este prezentată drept reformă. Neplata timp de luni de zile a constructorilor care ridică spitale, şcoli sau infrastructură este numită disciplină financiară şi împachetată ca reformă. Tăieri făcute fără analize, investiţii amânate, proiecte blocate şi comunicare exclusiv prin campanii pe reţelele sociale sunt prezentate drept dovada unei schimbări profunde. Dar acestea nu reprezintă reformă!", notează fostul ministru al Sănătăţii.

El precizează că reforma înseamnă să elimini risipa fără să distrugi capacitatea statului de a funcţiona, să digitalizezi, să simplifici procedurile, să reduci birocraţia, să investeşti inteligent şi să măsori rezultatele.

"Înseamnă să construieşti, nu doar să tai. Propaganda are nevoie de cuvinte. Reforma are nevoie de rezultate. Iar oamenii nu vor mai fi convinşi de sloganuri, de videoclipuri atent regizate sau de mesaje repetate obsesiv. Reforma nu este să laşi oamenii fără pâine pe masă! Pentru că reforma nu este ceea ce spui. Reforma este ceea ce laşi în urmă", conchide Alexandru Rogobete.

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