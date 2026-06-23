România primeşte 14,8 milioane de euro din rezerva agricolă a UE pentru pagubele climatice din 2025

Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din cinci state membre - Portugalia, România, Cipru, Croaţia şi Slovenia -, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse în 2025, România primind un sprijin de 14,8 milioane de euro, conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, citat de News.ro.

Cea mai mare sumă revine Portugaliei - 30 de milioane de euro -, urmată de România cu 14,8 milioane de euro, Cipru cu 4,6 milioane de euro, Croaţia cu 4,4 milioane de euro şi Slovenia cu 2,8 milioane de euro, potrivit deciziei Comisiei Europene. Fondurile sunt destinate fermierilor afectaţi de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de Comisie cu până la 200% din fonduri naţionale, conform aceleiaşi surse.

Vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a apreciat că alocarea reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb şi floarea-soarelui şi că posibilitatea completării fondurilor europene din bugetul naţional oferă un instrument suplimentar de intervenţie, potrivit declaraţiei sale citate de News.ro.