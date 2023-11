Românii de la Montrek şi-au unit forţele cu producătorul brandului ucrainean Turbat

Magazinul de echipament montan Montrek a fuzionat cu Gorgany Romania, retailer ucrainean intrat anul trecut pe piaţa românească, care este deţinut de producătorul de articole de drumeţie Turbat. În urma parteneriatului, magazinul Gorgany din centrul Bucureştiului a fost rebranduit Montrek, se arată într-un comunicat al Montrek, remis redacţiei.

Potrivit comunicatului, "Când am preluat Montrek am folosit experienţa acumulată pe munte pentru a aduce o gamă de produse care să acopere cât mai bine necesităţile comunităţii de alpinişti şi pasionaţi de munte din ţara noastră. Aşa am ales să punem accentul pe consilierea clienţilor în achiziţia echipamentelor tehnice din magazin. În urma fuziunii, strategia noastră a ajuns să se completeze perfect cu viziunea Gorgany, în care magazinul este nu numai spaţiu de vânzare, ci şi loc de întâlnire pentru comunitatea montană. Rezultatul este primul concept store de echipamente outdoor din România", a declarat Sorin Delivasile, managerul Montrek şi unul dintre proprietarii magazinului.

Conform sursei menţionate, "Gorgany a strâns o comunitate de oameni care călătoresc sau merg în drumeţie, pentru care magazinele noastre din Ucraina au devenit locul de întâlnire din afara potecilor de munte. Am încercat să replicăm acest model şi în România şi am reuşit să creăm un loc cool, unde am reuşit cea mai bună prezentare internaţională a brandului Turbat. În schimb, cum să-i aducem în magazin pe acei oameni îndrăgostiţi de munte, care să contribuie la succesul afacerii, a rămas o întrebare fără răspuns. Din acest motiv am decis să fuzionăm cu magazinul local Montrek, unde am găsit oameni cu pasiune vie pentru tot ce este legat de munte", a spus Oksana Donets, unul dintre asociaţii ucraineni ai magazinului.

Magazinul Montrek este situat pe Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 35, lângă Piaţa Unirii şi are o suprafaţă de vânzare de 500 de metri pătraţi, dispusă pe două niveluri, transmite sursa. La parter sunt expuse articole de îmbrăcăminte, accesorii pentru outdoor şi nutriţie sportivă, potrivit Montrek.

Etajul este dedicat pasionaţilor de trekking şi alpinism, articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru ascensiunile montane şi zonei de camping, relatează sursa indicată. Primul etaj dispune şi de o zonă unde se fac prezentări tematice şi au loc evenimente ale comunităţii pasionaţilor de drumeţie şi escaladă, inclusiv întâlnirile membrilor Clubului Alpin Român, arată datele comunicatului.

Pe lângă marca Turbat a proprietarilor Gorgany, Montrek are listate articolele unor producători internaţionali de echipamente de munte şi de alpinism, inclusiv modele premiate pentru materialele şi tehnologiile inovatoare folosite, informează sursa. Potrivit comunicatului, printre aceştia se numără: Osprey, Zamberlan, Salewa, Scarpa, Ortovox, Nordisk, Northfinder, Petzl, Mund, Edelrid, Kong, Nature, dar şi Climbing Stag - marca proprie de accesorii de trekking.