Roweb dezvoltă în România platforma software utilizată pe scară largă în industria imobiliară din Belgia

Compania românească Roweb, specializată în dezvoltare software, se află în spatele platformei WHISE CRM - considerată în prezent soluţia numărul 1 pe piaţa imobiliară din Belgia, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Într-un context economic marcat de creşterea deficitului comercial al României cu aproape 5% în primele opt luni ale anului, industria IT continuă să rămână unul dintre puţinele domenii care generează valoare net pozitivă. Roweb demonstrează că România poate exporta nu doar cod, ci şi inteligenţă digitală aplicată, prin soluţii bazate pe inteligenţă artificială şi inovaţie tehnologică.

Platforma WHISE CRM, dezvoltată integral de echipa Roweb, este un ecosistem AI-driven ce automatizează procese, analizează comportamente şi anticipează nevoile pieţei. Printre funcţionalităţile implementate se numără automatizarea fluxurilor de vânzare şi comunicare între agenţii, module AI pentru recomandări inteligente şi analiză predictivă, precum şi integrarea în timp real cu marketplace-uri şi sisteme ERP.

Această abordare a transformat WHISE CRM dintr-un simplu software de gestiune într-o platformă inteligentă care redefineşte modul în care agenţiile imobiliare îşi administrează portofoliile şi relaţiile cu clienţii, demonstrând că expertiza românească poate concura cu succes pe pieţele vest-europene.

Cu peste 20 de ani de experienţă şi clienţi în peste 30 de ţări, Roweb face parte, din 2024, din Sirma Group - una dintre cele mai mari organizaţii de tehnologie din Europa de Est. Compania dezvoltă soluţii software personalizate pentru industrii diverse - real estate, eCommerce, finanţe, turism, HR şi fintech - oferind servicii end-to-end pentru clienţi enterprise şi startup-uri internaţionale.

Printre proiectele reprezentative dezvoltate de Roweb se numără WHISE (Belgia) - CRM inteligent pentru real estate, Tourpaq (Danemarca) - platformă pentru agenţii de turism, Fiterman Pharma (România) - modernizarea ecosistemului eCommerce şi ERP, nGage (Marea Britanie) - soluţie pentru managementul talentelor, şi Spotlight Vegas (SUA) - platformă digitală pentru entertainment şi rezervări.

Datele TradingEconomics arată că exporturile româneşti de servicii IT&C depăşesc 11 miliarde de dolari anual, confirmând că tehnologia este unul dintre cele mai competitive sectoare ale economiei naţionale. Proiecte precum WHISE CRM, dezvoltate integral în România şi utilizate pe scară largă în alte ţări, consolidează statutul ţării ca hub emergent pentru exportul de software inteligent.

„Nu mai vorbim doar despre software development, ci despre crearea de soluţii AI-first care transformă complet modul în care businessurile funcţionează. Avem clienţi în peste 30 de ţări şi colaborăm cu parteneri care îşi externalizează dezvoltarea IT către România, pentru că aici găsesc profesionalism, stabilitate şi viziune pe termen lung. România are know-how-ul şi talentul pentru a exporta inteligenţă, nu doar cod”, a declarat Viorel Costea, CEO Roweb.