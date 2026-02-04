Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rugby: Meciul României cu Germania, din prima etapă a Rugby Europe Championship, se va disputa la Heidelberg

S.B.
Sport / 4 februarie, 15:33

Rugby: Meciul României cu Germania, din prima etapă a Rugby Europe Championship, se va disputa la Heidelberg

Rugby România anunţă că meciul cu Germania, programat duminică, în prima etapă a Campionatului European (Rugby Europe Championship), se va disputa la Heidelberg, pe Stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark, potrivit news.ro.

Anunţată iniţial că va avea loc la Kassel, pe Auestadion, partida a fost relocată din cauza condiţiilor meteo improprii pentru organizarea unui eveniment sportiv. Ora partidei rămâne neschimbată, ora 17:00 (ora României).

Pentru această confruntare, staff-ul tehnic a convocat un număr de 34 de sportivi, 19 înaintaşi şi 15 jucători de treisferturi.

Sportivii convocaţi pentru meciul cu Germania

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Joji Sikote, Cosmin Manole (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Creţu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ştefan Buruiană (SC Albi), Lukas Mitu (Castres)

Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Adrian Moţoc (Nissa Rugby)

Linia a III-a: Dragoş Ser (SCM USV Timişoara),Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo)

Mijlocaş la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua)

Mijlocaş la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ştefan Cojocariu (CS Rapid), Hinckley Vaovasa

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Toni Maftei, Tiqe Iliesa (SCM USV Timişoara), Taliauli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Centri: Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Taylor Gontineac (AS Beziers Herault)

Fundaşi: Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)

Staff: David Gerard - antrenor principal, Raphaël Saint-Andre - antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne - antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre - antrenor skills, Michael Dallery - preparator fizic, Paul Cere - preparator fizic şi gps, Daniel Carpo - preparator fizic şi gps, Fabian Bunu - analist video, Gilles Soirat - analist video, Petra Melinte - medic, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasca - kinetoterapeut

Meciurile României în REC 2026

8 februarie

Germania - România

15 februarie

România - Belgia

22 februarie

Portugalia - România

Semifinale:

7-8 martie

Finala şi meciurile de clasament

15 martie - Madrid

