Rusia a lovit instalaţiile energetice ucrainene din şase regiuni

Regiunea Harkov a fost, de asemenea, lovită peste noapte, la fel şi regiunile Zaporojie şi Doneţk, a declarat Ministerul Energiei.
În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de producţie şi import de gaze din Ucraina, în ciuda eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.
„Considerăm atacurile ruseşti ca o continuare a politicii deliberate a Federaţiei Ruse de a distruge infrastructura civilă a Ucrainei înainte de sezonul de încălzire”, a declarat Ministerul Energiei.
Ucraina s-a confruntat cu o gravă penurie de gaze, deoarece atacurile cu rachete ruseşti de la începutul acestui an au provocat o scădere cu 40% a producţiei.
Ministerul Energiei din Ucraina a declarat săptămâna trecută că instalaţiile energetice au fost atacate de 2.900 de ori din martie 2025.
Atacul asupra regiunii Poltava a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, care a fost restabilită între timp, a declarat guvernatorul Volodimir Kohut într-o declaraţie pe Telegram.
Părţi importante din oraşul Sumî, din nordul ţării, au rămas de asemenea fără energie electrică, a declarat Ministerul Energiei.
Toate instalaţiile de alimentare cu apă se bazau pe surse de rezervă de urgenţă miercuri dimineaţă, a declarat Serhii Krîvoşeienko, şeful administraţiei militare a oraşului Sumî.
Instituţiile medicale au folosit, de asemenea, generatoare, a adăugat el.
Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 74 de drone din cele 95 lansate de Rusia peste noapte şi că 21 de drone au lovit nouă ţinte din ţară.
Rusia a negat că ar fi vizat civilii de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022, dar afirmă că sistemele energetice şi alte infrastructuri sunt ţinte legitime, deoarece contribuie la efortul de război al Ucrainei.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:05)
teroristii rusi nu pot sa castige pe campul de lupta si vor sa lase populatia fara curent apa si caldura.
La haznalele tv de propaganda se laudau cum o sa-i lase pe ucrainienii civili neinarmati fara apa la buda. O problema care in rassia nu exista. Apa la buda din curte.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:11)
din latrinele de propaganda kievista tocmai recunosteau niste viermi ieri ca Rusia iar a avansat enorm si a luat niste localitati importante
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 14:09)
n avea cum ca alaltaieri ucraina recucerise 3854,66666 localitati,
plus ca ucraina n are nevoie de energie ca ea are energie fantastica in fantasticele rucsacuri de pe spatele fantastic al fantasticului soldat ucrainian fantastic,
totusi prin voia zebelitului ucraina e sfartecata mai departe, asa da patriot care isi iubeste tara