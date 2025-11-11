Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia a răspuns acuzaţiilor lui Trump privind testele nucleare

A.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 19:46

Rusia a răspuns acuzaţiilor lui Trump privind testele nucleare

Rusia este „gata” să discute cu Statele Unite acuzaţiile lansate de preşedintele american Donald Trump, potrivit cărora Moscova ar efectua teste nucleare „fără să spună nimic”, a declarat marţi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de presa internaţională. Declaraţia survine într-un moment de tensiune tot mai accentuată între cele două puteri nucleare.

„Suntem gata să discutăm despre suspiciunile ridicate de colegii noştri americani cu privire la faptul că am face ceva în secret, adânc sub pământ”, a afirmat Lavrov într-o conferinţă de presă la Moscova, după o perioadă în care absenţa sa din spaţiul public alimentase speculaţii privind o posibilă dizgraţie la Kremlin.

Şeful diplomaţiei ruse a respins acuzaţiile lui Trump, susţinând că sistemele globale de monitorizare pot confirma că Rusia nu a efectuat teste cu ogive nucleare. „Celelalte teste, fie ele subcritice sau fără reacţie nucleară în lanţ, sau testele cu rachete purtătoare, nu au fost niciodată interzise”, a precizat Lavrov, adăugând că Moscova „aşteaptă explicaţii” din partea Washingtonului.

Totodată, ministrul a avertizat că, dacă o altă putere nucleară va efectua teste nucleare, „Rusia va face acelaşi lucru”. El a acuzat Statele Unite că discută cu Japonia şi Coreea de Sud posibilitatea amplasării de arme nucleare pe teritoriul acestora, calificând o astfel de mişcare drept „un joc periculos”.

Lavrov a propus prelungirea restricţiilor tratatului New START cu un an, până la 5 februarie 2026, pentru a „calma” relaţiile dintre cele două state şi a evita o nouă cursă a înarmării. „Această propunere este o manifestare unilaterală a bunăvoinţei noastre”, a spus el, adăugând că decizia poate fi luată fără consultări suplimentare, doar cu acordul Washingtonului.

Ministrul rus a negat legătura dintre acuzaţiile privind testele nucleare şi anularea recentă a summitului planificat la Budapesta între Trump şi Vladimir Putin. „Nu aş amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta”, a spus Lavrov, subliniind însă că Rusia rămâne „deschisă” reluării discuţiilor cu Washingtonul privind organizarea unei întâlniri la nivel înalt.

În acelaşi timp, Lavrov a criticat atacurile americane recente din Marea Caraibelor împotriva unor nave acuzate de trafic de droguri, calificând acţiunile SUA drept „inacceptabile” şi „întreprinse fără proces şi fără anchetă”.

Şeful diplomaţiei ruse a reluat şi retorica antioccidentală, acuzând Ucraina de „neonazism” şi Uniunea Europeană de „restaurarea valorilor naziste”. De asemenea, el a atacat presa britanică, acuzând BBC şi Financial Times de „dezinformare”, în contextul scandalurilor recente legate de relatările privind relaţiile ruso-americane şi summitul Trump-Putin.

„Scandalul care a dus la demisia directorului BBC este o ruşine. Mass-media britanică acţionează neprofesionist şi dăunător”, a spus Lavrov, adăugând că Londra „încearcă să compenseze o putere militară slabă prin provocări” şi că ţările baltice „supraestimează importanţa lor în Europa de Vest”.

Declaraţiile vin pe fondul deteriorării accentuate a relaţiilor dintre Rusia şi Statele Unite, în contextul războiului din Ucraina, al tensiunilor legate de controlul armamentelor nucleare şi al blocajului diplomatic privind un eventual nou summit între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

