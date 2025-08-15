Rusia aduce veterani, pe când SUA mizează pe novici la summitul Trump-Putin din Alaska

Vladimir Putin şi Donald Trump se întâlnesc astăzi în Alaska, însoţiţi de delegaţii cu profiluri contrastante: Rusia aduce veterani ai politicii şi economiei de la Kremlin, în timp ce SUA mizează pe apropiaţi ai preşedintelui, fără experienţă semnificativă în dosarele ruseşti, potrivit presei internaţionale.

De partea rusă, se remarcă ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, ministrul apărării Andrei Belousov, şeful Fondului de Investiţii Directe Kirill Dmitriev şi ministrul finanţelor Anton Siluanov.

Administraţia Trump este reprezentată de secretarul de stat Marco Rubio, vicepreşedintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent şi secretarul apărării Pete Hegseth (a cărui prezenţă nu este confirmată).

Sursele citate subliniază că Rusia îşi trimite „greii” negocierilor, în timp ce SUA mizează pe loialitate politică, ceea ce alimentează temerile Kievului şi ale unor capitale europene privind rezultatul discuţiilor. Pe agenda summitului se află războiul din Ucraina, garanţiile de securitate, eventualele reparaţii de război şi componenta economică a relaţiilor bilaterale.