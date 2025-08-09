Rusia condamnă planul Israelului de extindere a operaţiunii militare în Gaza

Rusia condamnă şi respinge planul Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza, a declarat Ministerul rus de Externe.
„Punerea în aplicare a unor astfel de decizii şi planuri, care provoacă condamnare şi respingere, riscă să agraveze situaţia deja extrem de dramatică din enclava palestiniană, care prezintă toate semnele unei catastrofe umanitare”, se arată într-un comunicat al ministerului.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:32)
Foarte bine face Russia.. Trebuie infiintat statul Palestinian…
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:44)
Rusia are dreptate, nu poti asa ca un stat agresor sa ocupi cu armata teritoriul altuia si apoi sa spui ca e al tau! Incalca orice tratate internationale. Unde s-a mai vazut asa ceva???!!!
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 17:49)
la rusi lol