Rusia condamnă planul Israelului de extindere a operaţiunii militare în Gaza

Rusia condamnă şi respinge planul Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza, a declarat Ministerul rus de Externe.

„Punerea în aplicare a unor astfel de decizii şi planuri, care provoacă condamnare şi respingere, riscă să agraveze situaţia deja extrem de dramatică din enclava palestiniană, care prezintă toate semnele unei catastrofe umanitare”, se arată într-un comunicat al ministerului.